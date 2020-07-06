印媒曝解放軍喀喇昆侖山口部署相控陣雷達　監控印度空軍基地

印媒通過谷歌地球（Google Earth）和其他開源衛星圖像對解放軍位於新疆神仙灣邊防哨所進行觀察，並曝光哨所布置細節，聲稱衛星圖像捕捉到位於喀喇崑崙山口的車載相控陣雷達，其陣列所指方向正是印度。

衛星圖像捕捉到解放軍的部署（點圖放大）：

印媒《今日印度》6月30日報道稱，解放軍的部署可能是為了監測從中印邊界爭議地區印控克什米爾東北部拉達克地區境內的道拉伯格玉爾地空軍基地（daulat beg oldie，DBO）機場到喀喇崑崙山口的空中活動情況，而位於德普桑地區的天文點邊防哨所的雷達可能看不清楚。

報道還稱，衛星圖像顯示，自2010年以來，一個大型碟形天線一直在移動位置，可能是用於偏遠地區的衛星通信。

目前，神仙灣哨所建有四座大型建築，有部隊宿舍，還有一座營房，用作汽車停車場和廚房。該哨所還部署有兩大組太陽能電池板，以滿足哨所的電力需求。邊防部隊的標語和中國地圖被刻在哨所對面的山上，衛星圖像顯示得清清楚楚。

中印邊境衝突後，解放軍被曝在班公湖等地建立碉堡和雷達設施，以強化控制。（網絡圖片）

《今日印度》稱，過去十年時間裏，印度一直在努力改善拉達克東部地區的基礎設施。2013年，印度空軍的一架C-130J「超級大力神」運輸機降落在DBO。至此，DBO空軍基地被重新啟用。DBO空軍基地是印度空軍海拔最高的軍用機場，海拔高達5063米，同時也是C-130J運輸機在全球服役50年來的最高着陸高度。

據稱，為了應對DBO空軍基地的重新啟用，中國在中印邊境沿線，特別是在拉達克東部地區增派了駐軍。2014年，中共中央軍委副主席許其亮將軍視察神仙灣哨所，並就增加軍力部署進行現場指揮。

喀喇崑崙山口的戰略意義非常重要，它是連接拉達克和塔里木盆地的最便捷路線。公開資料顯示，位於喀喇崑崙山口的神仙灣邊防哨所海拔5265米，一年內有180天是大風和攝氏零下30度的低温天氣，它被認為是解放軍條件最艱苦的邊防哨所，被中共中央軍委授予「喀喇崑崙鋼鐵哨卡」榮譽稱號。

神仙灣哨所是1950年代解放軍於新疆建立的一個分區所，但隨着兵力和資源的不斷增加，現在部署的兵力達到了一個連或一個營。和其他解放軍邊防哨所一樣，神仙灣邊防哨所建設有通信壕溝和位於最高點的大型瞭望塔防禦工事。