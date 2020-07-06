達賴喇嘛85歲生日　發行首張誦經音樂專輯《內在世界》

十四世達賴喇嘛在今日（6日）85歲生日當天，發行音樂專輯《內在世界》（Inner World），當中包含11首樂曲，每首樂曲都搭配達賴喇嘛朗誦的經文演繹。

Junelle Kunin（右）等人邀請達賴喇嘛製作音樂專輯。（資料圖片／美聯社）

這張專輯第一首曲目叫做「我最喜愛的其中一則經文」（One Of My Favourite Prayers），而每首曲目都是由達賴喇嘛搭配音樂朗誦經文。

據路透社報道，身為佛教徒的新西蘭音樂家Junelle Kunin於2015年向達賴喇嘛提出製作音樂專輯的想法時，達賴喇嘛一口答應，出乎她意料之外。她接受路透社訪問時說：「我以為我必須努力說服他」，「我幫他錄音的時候，我的天啊，我緊張到直發抖。」

達賴喇嘛將這張專輯視作自己85歲生日禮物。（Facebook：Dalai Lama Inner World）

Junelle Kunin一開始在達賴喇嘛位於印度北部西藏流亡政府所在地達蘭薩拉（Dharamsala）的住所錄音，她返回新西蘭後，再與丈夫Abraham Kunin等其他音樂人合作完成專輯製作。

達賴喇嘛在專輯宣傳影片中被問到為何會答應出專輯時表示：「我的人生主要目的就是，盡己所能為眾生服務。」

（路透社）