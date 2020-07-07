美媒指內地作者國際期刊發表121篇論文相似　疑出自論文工廠

據美國《華爾街日報》消息，中國大陸大約50個城市的醫院和醫學院研究人員近年來發表的121篇論文被發現，每篇論文都至少有一幅圖像與另一篇論文相同。 《華爾街日報》指，這可能意味著許多論文可能出自同一家公司或「論文工廠」。

《華爾街日報》7月6日報道，這些報吿是在4年時間內由不同作者發表，且關注不同研究主題，但其中許多報吿都包含相同的細胞集落圖像，有些圖像經過旋轉或裁剪以顯得不同，而這些報吿中的一些圖片說明居然也一字不差。

報道稱，這些研究通過了六家國際期刊的同行評議程序，僅《歐洲醫學和藥理學評論》（European Review for Medical and Pharmacological Sciences）就發表了這121篇論文中的113篇。

報道指，據學術搜索工具Google Scholar顯示，其中一份可疑報吿自2017年以來被其他研究人員引用了50多次，另外三份報吿被引用了20多次，這意味着這些有問題的論文可能對其他研究產生影響。

加州微生物學家、影像分析專家Elisabeth Bik。（網絡圖片）

報道稱，加州微生物學家、影像分析專家Elisabeth Bik稱，這種論文工廠的產品降低了整體科研成果的可信度。她說：「我擔心這些論文可能只是冰山一角。」

Bik曾在斯坦福醫學院（Stanford School of Medicine）做過研究員，2019年她辭去了在一家醫療初創公司的工作，全職調查研究不當行為。

《歐洲醫學和藥理學評論》表示，將聯絡遭受質疑的作者，並要求他們證明資料的原創性。

此前在今年2月，包括Bik在內的一些研究人員稱，有超過400篇中國英文論文具有極其相似的標題佈局、圖片格式，涉嫌來自批量化論文生產工廠，而甚至連期刊編輯可能也牽涉於這條龐大的產業鏈中。而且在2019年11月，Elisabeth Bik在國外學術交流在線平台Pubpeer上發表文章，公開質疑中國南開大學校長曹雪濤參與完成的超過50篇論文存在圖像造假的問題。