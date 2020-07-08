手機跑分APP「安兔兔」遭Google封殺　視為間諜軟件阻用家安裝

如果有留意近年的新手機評測的話，相信不會對「安兔兔（AnTuTu）」這個跑分APP覺得陌生；不單各大媒體常常會用安兔兔以比較手機性能，它也有時被小米等廠商用作反映新機硬件水平的測試工具。 在今年3月，安兔兔被Google從Google Play商店中下架後，外媒近日報道指Google的「Play Protect」安全平台現在更將該APP視為間諜軟件，並試圖阻止用戶安裝它。

如果用戶試圖安裝從安兔兔的網站下載的APK，系統將給出一個醒目的紅色警告，說明該網站含有有害軟件。（觀察者網）

據外媒SlashGear 7日報道，Google顯然已經加大力度，確保安兔兔至少在經過Google認證的Android設備上不再出現。如果用戶試圖安裝從安兔兔的網站下載的APK（現在是獲得該APP的正常途徑），系統將給出一個醒目的紅色警告，說明該網站含有有害軟件。

如果用戶試圖通過第三方網站下載安兔兔，在安裝APK時也會彈出警告。這次的警告更加明確，「Play Protect」安全平台直指安兔兔會收集資料並追蹤用戶，相當於間諜軟件。

如果用戶試圖通過第三方網站下載安兔兔，在安裝APK時也會彈出警告。這次的警告更加明確，「Play Protect」安全平台直指安兔兔相當於間諜軟件。（觀察者網）

目前造成這樣的原因尚不明確，但是安裝較早版本的安兔兔不會收到警告提示，Google似乎只對新版安兔兔採取封鎖措施，目前尚不清楚「Play Protect」安全平台的判斷標準。

今年3月，安兔兔被Google Play商店下架，原因是Google在對內地公司獵豹移動的相關軟件進行調查時，發現涉嫌包含間諜軟件和隱藏的跟蹤功能，而獵豹移動是安兔兔的股東之一。

（綜合報道）