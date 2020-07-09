華為登頂二季度出貨量榜首　日媒：三星命運被中國掌控

在連續兩個月登頂全球手機市場後，華為或取代三星，首次奪取季度出貨冠軍。據《日本經濟新聞網》7月8日報道，4月至6月華為手機全球出貨量為5,500萬部，而三星僅為5,100萬部。受疫情影響，今年二季度三星手機出貨量按年減少約3成，華為僅小幅度下降。

報道稱，三星7月7日發布的4月至6月合併財報顯示，營業利潤為8.1萬億韓圜（約合528億港元），按年增長23％。而營業收入減少7％，降至52萬億韓圜（約合3400億港元）。在疫情影響下，在線會議和遠程授課等在線需求大幅增長，加之存儲晶片價格上升，讓三星的利潤增幅超過投資者預期。

但令三星擔憂的是，同期其全球智能手機出貨量卻出現歷史最大幅度的下滑。雖然三星並未公布具體數據，不過多家調查公司統計指出，4月至5月三星智能手機出貨量按年減少約4成，降至3,000萬部左右，雖然6月歐美經濟重啟趨勢擴大，但仍未抵消4月至5月的銷售減少。根據韓國SK證券的估算，華為手機此季度出貨量將首次超越三星，躍居全球首位。

作為世界最大的智能手機市場，中國是三星的「弱點」，此次也正是中國市場「掌握了三星的命運」。由於三星在中國市場的份額還不到1％，而華為則佔到60%，在中國比歐美更早重啟經濟的背景下，兩家公司的銷量產生差異。報道認為，與在市場份額爭奪中失敗相比，三星還存在更大的結構性問題。

今年4月，調研機構「Counterpoint Research」發佈的數據顯示，華為智能手機以21.4%的全球市場佔有率，超越三星的19.1%，首次躍居全球第一。隨後，華為5月以19.7%的市場份額蟬聯第一，三星緊隨其後，同期份額為19.6%，蘋果則以13%的份額位列第三。

然而，手機出貨躍居世界首位的華為很難說「地位穩固」，畢竟來自海外的壓力在不斷加強，特別是由於美國的制裁，華為手機無法使用谷歌App對海外用戶造成一定影響。此外，在僅次於中國市場的印度，因中印邊境問題，出現了抵制中國產品的聲音，三星或因此受益。

不過三星手機銷售除等待疫情結束外，仍看不到復甦頭緒。據市場調研機構「Canalys」4月底發布的報吿顯示，2020年第一季度的印度手機市場，小米、Vivo、Realme和OPPO四家中國手機品牌均實現出貨量的增長，前五名中只有三星出貨量同比出現下跌。

（日經中文網）