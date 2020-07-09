封殺華為｜意媒：意大利政府正考慮是否將華為排除在5G項目外

路透社周三（8日）援引意大利《共和國報》（La Repubblica）報道稱，意大利政府正考慮是否將華為排除在5G項目建設之外。路透社引述一名意大利政界消息人士說，該問題正在討論之中。

路透社報道稱，美國反對歐洲盟友讓華為參與5G網絡，指華為的設備可能被北京用於對西方的間諜活動，但華為一再否認該說法。意大利到目前為止並未將華為排除在其5G網絡計劃之外，但似乎情況正在發生變化。

報道稱，意大利外長、五星運動政黨領袖迪馬約（Luigi Di Maio）上周與美國大使談論華為問題。（資料圖片）

據《共和國報》指出，意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）上周在羅馬會晤了美國大使，會談內容包括華為問題。意大利官員認為，即使美國民主黨候選人拜登贏得11月的總統大選，美國政府對華為的立場亦不太可能改變。

意大利財經部長Roberto Gualtieri和國防部長Lorenzo Guerini都非正式地提出該議題。據意大利政界消息人士透露，Lorenzo Guerini是絕對最支持靠攏美國的大西洋主義者。

該報說，和許多歐洲盟友一樣，意大利政府準備改弦更張。就連意大利原本支持華為的政黨「五星運動」也在重新考慮立場。五星運動是執政聯盟成員之一。

早在去年，意大利議會的安全委員會Copasir就曾表示，意大利應該考慮阻止中國的華為和中興參加其5G網絡開發。該委員會成員Enrico Borghi向路透社表示，意大利可能會使用計劃中的歐盟疫情復甦基金資源發展5G網絡，這意味着需要明確立場，將不會容許中國公司的參與。他還說，「在不使用中國技術的情況下，在歐洲建立5G網絡的所有條件都具備了。」

（La Repubblica/Reuters）