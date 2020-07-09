中印衝突〡印度要求Amazon等電商標註產地　美媒：排除中國製造商

中印邊境衝突爆發後，印度反中情緒蔓延，亦掀起抵制中國貨的聲浪，印度政府也順勢提倡使用本國產品。 據《印度時報》報道，當局周三（8日）與亞馬遜（Amazon）等30間電商平台代表召開視像會議，要求這些平台上的賣家在8月1日前於網站顯示新商品的產地，並在10月1日前顯示既有商品的產地。

印度反中情緒蔓延。圖為執政印度人民黨支持者舉起標語，呼籲抵制中國貨。（路透社）

印度現行法律並未要求在非包裝貨物上顯示產地。報道引述知情人士稱，工業與內部貿易促進部（DPIIT）將與消費者事務部討論，出台有關法律規定。不過，一些電商平台的高管擔憂，此舉將使網絡賣家處於不利地位，而使實體賣家受益，且在新冠肺炎疫情下，規模較小的賣家將首當其衝，因為他們更希望在網上從事業務，同時也更難符合新規要求。

早在6月23日，印度政府就曾發表聲明，修改旗下電商平台「政府電子商場」（GeM, Government e-Marketplace）規定，強制新供應商需標註商品產地，原有的賣家也需遵守新規定，否則可能遭下架。該平台還新增可讓買家過濾特定產地的功能，買家還可以只查看「本地成分高於50%」的商品。《彭博社》當時就引述消息人士指，這些做法是為推動購買本地產品，並排除中國製造商。

（印度時報、彭博社）