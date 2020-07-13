美政治評論員：只要再遏制中國10年　中國的全面崛起就廢了

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球肆虐，美國保守派政治評論員日前刊文稱，因疫情給中國創造了一個機遇期，但只要美國能在遏制中國10年，中國的全面崛起就廢了。

7月11日，美國《紐約時報》刊登了一篇Ross Douthat的評論文章，文章開頭先是大肆渲染了中國「威脅論」，稱過去幾十年裏中國利用全球化快速崛起，但並沒有在政治上出現西方希望的變化，反而還開始反過來在全球反擊甚至滲透起美國和西方。

Ross Douthat是美國一名保守派立場的政治評論員，但與美國總統特朗普（Donald Trump）有些不同的是，此人屬於美國保守派中傳統的「建制派」，一方面對中國存在根深蒂固的意識形態反感和敵意，一方面也很看不起特朗普。

Ross Douthat在文章痛批特朗普，說美國人雖然意識到了中國的「威脅」，選出來了一個承諾把工作和工廠都從中國帶回美國的「鷹派」當總統，可特朗普卻「並不是杜魯門（Harry S. Truman）或列根（Ronald Wilson Reagan）」，而是一個對歷史「一無所知」，從「電視真人秀裏」冒出來的「江湖騙子」，他不僅沒有打擊成中國，反而還讓「來自美國最大敵手的病毒」把美國搞得一團糟。

圖為7月11日Ross Doutha刊登在美國《紐約時報》的評論文章。（截圖）

Ross Douthat還宣稱，中國如今出台「港版國安法」，與印度發生邊境衝突，都是因為新冠肺炎疫情令美國失去了領導能力，陷入無止境的內耗中，並認為北京可能接下來就會「打台灣的主意」。

Ross Douthat在文中指出，雖然中美關係的緊張程度到了「峰值」，但這「並不一定是因為中國真要永遠地超過美國了，也可能是因為中國自己快到發展的瓶頸了」。

他宣稱，隨着經濟放緩和人口老齡化等問題，中國實際的發展前景其實已經不如亞洲其他國家了，在2040年以及之後中國的軟實力和硬實力就會衰弱和消逝。

由此，Ross Douthat拋出了他這篇文章中最核心的觀點：他並不認為新冠肺炎疫情能讓本世紀成為「中國的世紀」，認為新冠肺炎疫情只會給中國帶來一個為期10年左右的機遇期，而且「錯過就不再來」。

所以，他認為只要美國調整好對華策略，想辦法再遏制中國10年，那麼中國的全面崛起就會被「永久性的延緩」。

美國保守派政治評論員Ross Douthat日前刊文稱，因疫情給中國創造了一個機遇期，但只要美國能在遏制中國10年，中國的全面崛起就廢了。（資料圖片）

梳理發現，Ross Douthat最近撰寫的多數文章其實是批判美國現狀的。有分析稱，結合他的這些觀點再來看他這篇關於中國的文章，就會發現他很可能是想用中國這個美國政治語境中的「大灰狼」來呼喚美國停止內耗，一致對外的。

自二戰結束後，便形成了現如今「一超多強」的世界格局，美國作為唯一的超級大國，在世界上一直奉行「霸權主義」，所以給人一種錯覺，那就是一個國家一旦擁有了強大的實力，往往就會暴露狼子野心，試圖侵略別國來稱霸世界。

因此，西方國家對於近年來中國的快速崛起一直抱有膽怯心理。然而，中國從1974年第一次登上聯合國的舞台至今，中國已無數次公開強調「永不稱霸」的理念。

中國文化歷來主張「以人為本」、「和平發展」，反對「霸權主義」，認為霸權其實是一種低級的對外戰略決策和國際關係形態。

從這次的疫情來看，可以用「中國上半場，世界下半場來形容」目前的形勢。在中國國內疫情得到有效控制後，便開始援助其他國家。

目前，中國已向全球100多個國家、10多個國家和地區組織分享疫情防控經驗，並向多個國家派出專業醫療援助團隊。