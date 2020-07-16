日本小說大獎揭曉 　「鋼鐵星粉」馳星周7度入圍終獲直木賞

日本文壇的大型獎項直木賞、芥川賞於7月15日揭曉，直木賞由「鋼鐵星粉」馳星周（本名坂東齡人，因為很喜歡香港演員周星馳，所以將周星馳名字倒過來變成筆名）的《少年與犬》（少年と犬）獲獎，芥川賞則是由高山羽根子的《首裏的馬》（首裏の馬）和遠野遙的《破局》共同獲得。

包括這次，馳星周已經是第7次入圍直木賞，第1次入圍是1997年的《不夜城》，到現在已經有23年，終於獲得獎項。馳星周因為是「鋼鐵星粉」而在兩岸三地都有一定名氣，本人非常喜歡香港文化，甚至用香港明星周星馳的名字當做筆名。《不夜城》也於1998年改編成香港、日本合拍的電影，由金城武主演，在日本連續7周票房冠軍，日本票房超過11億日圓。

金城武主演不夜城。（IMDB）

馳星周這次獲獎的《少年與犬》，改變過去的黑暗系犯罪小說風格，用日本「311」大地震後的災區當做背景，描寫一隻被主人遺棄在災區的狗，獨自南下尋找主人的路程中發生的各種相遇和離別，是由6篇短篇小說組成的小說，可以說是狗版的「公路電影」式小說。馳星周獲獎後受訪表示非常感謝，到現在寫了20多年，接下來會繼續寫作。

馳星周出生於1965年，曾經在出版社工作，後來因為出道作《不夜城》走紅，現在已經是日本很有名的作家。除了《不夜城》外，其他作品例如《鎮魂歌》、《長恨歌》、《夜光蟲》等等作品都有翻譯成中文版，內容往往描述社會底層的犯罪人物的掙扎和糾葛，同時也因為出版社時的工作經歷，往往描寫到其他作者沒有描述過的人物或事件，例如外國人幫派、不良少年幫派、恐怖主義甚至是戰爭等等，是日本「黑暗系小說」的代表人物。

馳星周（左）是周星馳（右）的粉絲。（網上圖片）

除了小說外，馳星周也是非常多產的作者，也因為對香港影視、文化的熱愛，讓他出版了《古惑仔》小說、《金庸武俠小說指南》文評等等，其他介紹香港文化的雜文更多。馳星周也因為這個筆名，讓周星馳本人到日本宣傳電影時被介紹認識，還一起吃過飯、喝過酒、唱過卡拉OK，也算是達到影迷的最高領域了。

高山羽根子生於1975年，原本就讀美術大學，畢業後成為上班族，在30歲後才正式開始寫作，這次是第3次入圍芥川賞就獲獎，作品《首裏之馬》用沖繩當作為舞台（首裏是沖繩的古名），也是比較少見的。

日本文學振興會15日公布第163屆芥川賞（芥川獎）得獎名單，由高山羽根子（左）與遠野遙（右）共同獲獎。（共同社）

而遠野遙出生於1992年，是文科的名門大學畢業，2019年才出道，今年就因為描述大學生一邊教導橄欖球隊一邊準備公務員考試《破局》獲得芥川賞，日本文壇描述他的寫作風格冷靜透徹，傳達出現代人的孤獨。

芥川賞和直木賞一般每年頒發兩次，不同之處在芥川賞的對象是純文學，通常鼓勵新人作家；直木賞則通常鼓勵大眾文學並頒發給商業作家。