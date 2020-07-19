釣魚島之爭升溫　日本防衛省修改緊急升空標準應對中國軍機

據日媒共同社18日（上周六）報道，多名日本政府相關人士透露，鑑於日本和中國圍繞釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的爭執，日本防衛省為監視中國軍機動向，大幅加強戰機緊急升空應對措施。 日本防衛省修改了航空自衛隊的緊急升空標準，從去年開始針對從福建省航空基地起飛的所有戰機大幅加強了應對舉措，其中包括立即讓航空自衛隊那霸基地的戰機升空等。

早前日本沖繩縣石垣市議會通過議案，確定將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」。（資料圖片）

報道指，日本防衛省此前只有在雷達上明顯顯示有可能侵犯「領空」時，才會讓航空自衛隊戰機緊急升空。

報道又指，為監視中國軍機的動向，日本航空自衛隊預警機每天從日出到日落在東海上空飛行。

報道稱，為了不讓中國軍機進入北緯25度至26度之間的釣魚島空域，日本航空自衛隊把北緯27度設為「防衛線」。近年來，越過該線南下的中國軍機激增，防衛省把應對1架中國軍機的航空自衛隊戰機數由原來的2架增至4架。

另一方面，中國軍方把位於浙江省的戰機升空基地改到距離釣魚島更近的福建省，還急速推進配備殲-11等現代化戰機。那霸基地距離釣魚島約410公里，日方F-15戰機需要飛行約25分鐘，而福建省的基地距離釣魚島約380公里，殲-11需要飛行20多分鐘。因此，日本防衛省判斷有必要針對從福建省基地起飛的所有戰機，立即讓日方戰機從那霸基地緊急升空。

據日本防衛省介紹，2018年度針對中國軍機的緊急升空次數為638次，2019年度為675次。

（綜合報道）