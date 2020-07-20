撇清同中國關係 　TikTok在美花重金招募遊說大軍

中國企業字節跳動旗下短視頻社交軟件TikTok（抖音海外版）被曝正在美國進行遊說活動，以便讓美國國會議員和政府相信，「它效忠於美國而不是中國。」

綜合媒體7月20日報道，美國特朗普（Donald Trump）政府在過去一段時間內接連釋放可能要封殺TikTok的信號：白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日在接受霍士新聞網採訪時稱，預計特朗普將對TikTok和中國社交APP微信採取「強有力的行動」，以回應中國利用這些工具對美國進行「信息戰」。

特朗普7月7日接受美媒採訪時透露，「美國正在研究禁用TikTok的可能性。」（Getty）

在稍早前，特朗普7月7日稱自己正在考慮在美國禁用TikTok。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示華府「肯定」正在計劃禁止中國社交媒體軟件，包括TikTok。

在中美大國競爭的大背景之下，中國諸多企業不可避免地受到波及。面對打壓，TikTok不斷撇清與中共的關係。

《紐約時報》7月16日報道，TikTok現已請來一個至少由35名遊說者組成的團隊為其效力，以說服美國政府相信「它效忠於美國而不是中國」。該團隊中包括一名與特朗普有密切聯繫的人士。

報道稱，在過去的三個月裏，代表TikTok的遊說者與美國國會工作人員和議員舉行了至少50次會議，其中包括商業、司法和情報等高層委員會的成員。會議包括的一份演示文稿內含該公司的組織結構圖表明「TikTok並不在中國運營」，企業的大部分高層是生活在美國的美國公民。比如，TikTok新任首席執行官梅耶爾（Kevin Mayer）住在洛杉磯，曾是迪士尼的高管。

Kevin Mayer在迪士尼主掌串流服務Disney+，以及管理消費者和國際業務部門。（資料圖片）

在2020年的前三個月中，字節跳動在遊說上花費了30萬美元，是上一季度的兩倍，相當於2019年兩個季度的遊說費用。

字節跳動否認把數據共享給中國政府，並且正在與中國政府保持距離。該公司強調，TikTok在中國不可用，它在中國提供的是一個名為抖音的類似應用，還說它的用戶數據存儲在弗吉尼亞州，在新加坡有一個備份。

「現在有很多關於TikTok的不實信息，」 TikTok公司副總裁、美國公共政策負責人邁克爾·貝克曼（Michael Beckerman）說。「TikTok由一名美國首席執行官領導，在美國有數百名員工和主要領導崗位，他們遍及安全、安保、產品和公共政策等領域。」

但一些美國國會議員仍然心存疑慮。特朗普政府的一名官員表示，TikTok是否應該在美國受到限制的問題近來愈發緊迫，部分原因是印度在6月下旬決定禁止該應用和其他近60款中國應用。根據SensorTower的數據，TikTok已經被下載了20億次，其最大的市場是印度、美國和巴西。

TikTok在美國擁有近5,000萬用戶，一旦封禁，將對TikTok造成重大打擊。（資料圖片）

2019年12月，五角大樓命令軍方人員從手機中刪除TikTok，一些政府官員認為，美國應該追溯阻止字節跳動對Musical.ly的收購。這可能會改變在全球範圍內移動和存儲數據的方式。

針對Tiktok面對美國打壓時與中共劃清界限的做法，多維新聞曾發文分析指出：Tiktok撇清與中共的關係是一個策略，更重要的是，它深知外界的關切，比如網絡時代的數據獨立、隱私乃至自由等問題。這樣看來，Tiktok的做法就不失為一種比較精明的公關策略，在開展全球業務時更加本土化，這就相當於打入對方的內部，既可以回擊外界的質疑，同時也可以避免因為文化、法規等不同所導致的誤解。