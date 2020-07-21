日媒：日本對華出口最早復甦　6月份已恢復至同比相約水平

據日媒《日本經濟新聞》報道， 在對歐美出口持續低迷的形勢下，日本正在向中國尋找恢復出口的突破口。 報道引用日本財務省近日發布的6月份貿易統計數據，按金額計算，日本受新型冠狀病毒肺炎疫情影響而減弱的對華出口，如今恢復到至同比減少0.2％的水平，「日本對華出口最早復甦」。 但報道亦有提到，由於日本對華出口含有依賴中國經濟刺激政策的因素，因此仍存在不確定性。

中國近來推出不少措施刺激消費，其中造就日本對華出口復甦。（中新社）

數據顯示，日本在6月份的總體出口額減少26.2％，仍處於大幅下滑狀態，尤其是對美出口大幅下降46.6％，對歐盟出口也減少28.4％。報道指，對於日本企業來說，中國是最大的出口對像國，出口量是美國的約1.7倍，因此對中國充滿期待。日本對華出口減幅在3月份達到8.7％之後開始收窄，起到先行作用的是房地產，以及基礎設施等公共投資所需的材料。例如鋼鐵出口量同比增加55％，「各企業將日本國內的庫存出口至中國」。甚至有一間日本鋁業大型企業表示，出口量已恢復到與去年同等的水平。

報道又指，汽車方面，中國政府提供的購置補貼成為利好因素。豐田從田原工廠（愛知縣田原市）等地出口的豪華汽車品牌凌志，在中國的銷量同比增加兩成，「7月份，以往休息的周六和周日都需要加班生產」。按金額計算，汽車零部件出口同比減少7％。但減幅小於5月的11％。由於日產汽車和本田的中國工廠復產，從事引擎啟動、摩打等業務的三葉（MITSUBA），對華出口量亦恢復至疫情前水平。

報道稱，受惠於中國政府提供購置補貼，日本的豪華汽車品牌凌志，在中國的銷量同比增加兩成。（中新社）

不過，報道最後引述日本調研諮詢公司大和總研的研究員鈴木雄大郎指出，中國的消費仍然疲軟，從來自日本的出口來看，家電等產品的銷售仍然低迷。鈴木雄大郎認為，今後焦點是內需能否在中國政策效果持續期間內復蘇，以及全球疫情再擴大導致中國對美歐出口減少，進而影響日本出口的風險。

（日本經濟新聞）