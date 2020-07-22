名古屋中國男以軟件預測賽馬賺1.3億未報稅　遭日國稅局調查

日本愛知縣名古屋市中區一名30多歲中國男子，疑似憑藉自己獨有的賽馬預測軟件，在網上參與賽馬活動，5年內共贏得95億日元（約合6.9億港元）巨款，扣除投注的77億日元（約合5.6億港元）本金後，獲利18億日元（約合1.3億港元）。 該男子雖然獲得巨額利益，但從未申報稅款。名古屋國稅局去年在調查後，對他追繳稅額約10億日元（約合7259萬港元）。 不過，據男子工作中的熟人所述，該男子去年秋天就曾表示，自己因未申報稅款而遭國稅局調查，目前他暫時返回中國上海。

綜合《日本經濟新聞》等多間日媒報道，這名男子20多年前赴愛知縣一間大學就讀，畢業後在名古屋的保險公司和古董交易公司工作，在2018年之前的5年內，他透過賽馬贏得上述利益。日本法規目前對於賽馬等公共博彩的報稅要求，是獎金扣除獲獎項目的購買價格後，若超過50萬日元（約合3.6萬港元）就需報稅，男子的獲利遠超該標準數千倍。

男子利用自己的賽馬預測軟件，5年間獲利1.3億港元。（視覺中國）

由於該男子通常是在網上下注，並非在場內買券下注，其所得很容易被國稅局掌握。而其用於賽馬的巨額資金，疑似是由中國一個投資集團提供。

該男子一名70多歲的熟人表示，男子去年秋天就曾透露自己因未申報稅款而遭國稅局調查，而其訪日的母親也曾表示「我的兒子要回上海」，目前男子已返回上海。

事件在日本引發熱議，不少人認為，一名外國人在短短5年時間內，賽馬不僅未賠錢，還能獲利18億日元，實在匪夷所思。也有人認為買馬券時已被徵收過稅款，獲利後還要雙重徵稅不合理，「那麼輸錢是否能夠抵免個人納稅額？」

日本網民Twitter熱議：

「這比股票贏錢還難，難道他是來自未來的人嗎？」 「用電腦買馬券的應該被抓起來！」 「太棒了，我對那個軟件很感興趣」 「如果國稅局允許的話，這軟件就算賣100萬日元也可以賣得很好」

（綜合報道）