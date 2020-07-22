中國駐美侯斯頓總領館有人燒文件　胡錫進稱美國要求72小時內關閉

據美媒報道，中國駐美國德州侯斯頓總領館當地時間21日（周二）晚間有人焚燒大量文件，消防人員到場戒備。報道指該總領館人員需在當地時間24日（周五）撤離該建築。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日（周三）於微博表示，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館。 對於美方要求中方關閉駐侯斯頓總領館，中國外交部對此予以強烈譴責。

中國駐侯斯頓總領館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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綜合侯斯頓電視媒體KPRC 2、FOX 26 Houston、《侯斯頓紀事報》及美國廣播公司地方電視台ABC13等報道指，該總領館位於蒙特羅斯大道（Montrose Boulevard），侯斯頓警方表示，他們約在21日晚上8時過後不久，接獲通知有人在燒文件。有目擊者表示，「可以聞到有紙在燃燒的味道」。

從一名住在總領館旁的民眾所拍攝的影片顯示，總領館內有幾個垃圾桶冒出著火焰，還可看見有人朝桶內扔東西。

影片顯示總領館內有幾個垃圾桶冒出著火焰：

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC — KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020

幾十名消防隊員趕到現場，但是沒有進入總領館。侯斯頓消防局方面表示，中國總領館人員是在庭院內的桶子裡焚燒文件，但消防人員抵達現場時，總領館人員並未允許他們進入。由於領事館被視為中國領土，消防車輛及人員在門外密切關注。

有消息人士指，總領館人員接獲通知，須在24日（周五）下午4時前全數撤離。

FOX 26 Houston報道更指，警方透露由於該總領館人員需撤離，因此要焚燒機密文件。

胡錫進：美國要求72小時內關閉總領館

官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日（周三）於微博表示，美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，這是一個「瘋狂的行動」。侯斯頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能幹得出來。

中國外交部22日回應稱，美方突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

（綜合報道）