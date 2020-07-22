稱逾一年沒與習近平說話　總理莫里森：澳中關係重要但澳洲不妥協

澳洲和中國最近關係緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）當地時間21日（周二）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時表示，他上一次跟中國國家主席習近平說話已是去年6月在日本大阪舉行的G20峰會上，即他已逾一年未與習近平說話。

莫里森表示，他上一次跟習近平說話已是去年6月在日本大阪舉行的G20峰會上，圖為G20大阪峰會大合照。（美聯社）

莫里森又強調，即使兩國在這段關係緊張時期缺乏溝通，澳中關係仍然重要，但他亦表明澳洲不會妥協。他又稱，「這段關係是重要的，我們沒有意圖傷害這段關係，但也沒打算做違反我們利益的事。」

自從澳洲推動新冠病毒全球獨立調查以來，中澳關係急轉直下。其後中國對澳洲大麥徵收八成關稅，又禁止多間屠場的牛肉進口，更警告旅客和留學生謹慎考慮是否赴澳洲。自從中國對澳洲大麥徵收巨額關稅以來，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）一直嘗試聯絡中方，但不成功。

《港區國安法》實施後，澳洲暫停與香港的引渡協議，同時公布「優待香港人」方案，包括讓持有當地學生簽證或臨時技術簽證（Temporary skilled visa）的港人獲准額外在澳洲居留5年，其後有途徑申請永久居留權。澳洲相關舉措被北京批評「粗暴干涉內政」。

（綜合報道）