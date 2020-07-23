【侯斯頓領事館】總領事蔡偉：美方蓄意破壞中美關係，蠻橫無理

美國政府當地時間周二（21日）要求中國駐侯斯頓（Houston）總領事館在72小時內關閉，聲稱此舉是為了保護美國人的知識產權與私人訊息。 駐侯斯頓總領事館在網站發布消息稱，總領事蔡偉周三（22）接受美國廣播公司（ABC）13台和《國際聚焦》雜誌聯合採訪時回應稱，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責。

蔡偉接受傳媒採訪，談總領館被美方要求關閉一事。（中國駐侯斯頓總領事館）

蔡偉還表示，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。他又強調，中美40年交往經驗充分證明，兩國合則兩利，鬥則俱傷。正如國務委員兼外長王毅日前在中美智庫論壇上的致辭中指出，中國的對美政策沒有變化,我們仍願本著善意和誠意發展中美關係。希望同美方相向而行，努力構建並共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

關於美方對駐侯斯頓總領館的指控，蔡偉稱是謊言，他還表示，謊話即使重複一千遍，也成不了事實。「美方一些政客為了所謂『政治正確』，滿嘴扯謊，但卻置民眾生死福祉於不顧，到頭來必將害人害己，還是趁早收起這套把戲吧。」

美國周二突然要求中方關閉駐侯斯頓領事館，《侯斯頓紀事報》當晚報道，目擊者看到領事館院內有文件被燒毀。消防和警察部門趕到現場後，不被允許進入大樓。蔡偉受訪時稱，指這是「標準操作」，他指很多國家的外交官離開崗位前都以焚燒的方程處理文件。

中國駐侯斯頓總領事館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

（中國駐侯斯頓總領事館）