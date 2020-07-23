遭美參議員質問　NBA稱已終止與其新疆籃球培訓中心聯繫

美國NBA副總經理塔圖姆（Mark Tatum）周二（21日）在回覆共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）信件時表示，NBA已同其在新疆的籃球培訓中心終止任何聯繫。

布萊克本是國會對中強硬派。（路透社）

綜合ESPN等傳媒報道，布萊克本在6月30日的信件中表示，NBA被報道仍然持續在新疆這個「全世界人道主義最嚴峻的地方」（the world’s worst humanitarian zones）經營籃球精英訓練營，質問NBA將為關閉該處地方進行哪些程序？

塔圖姆在回信中指，NBA已超過1年未有參與該培訓中心事宜，雙方的關係已經終止。

對於塔圖姆的回應，布萊克本讚賞NBA「放棄在新疆足跡」的選擇，稱這是「譴責中國壓迫的正確方法」。但她同時亦批評塔圖姆對於與中國「國有企業」阿里巴巴建立聯繫的回應。塔圖姆在信中解釋稱，NBA與阿里巴巴已建立多年契約關係，且該企業「淡化了與中國共產黨的關係」，還在紐約證交所和香港交易所都有上市。不過，布萊克本認為中國公司竊取美國知識產權和技術，造成美國企業數十億美元損失，NBA與阿里巴巴之間持續的財務關係仍需被仔細檢視。

（綜合報道)