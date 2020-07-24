侯斯頓領事館｜拒聽從美方閉館要求　總領事蔡偉：辦公室照常運作

中美緊張關係不斷升高，美國政府當地時間7月21日要求中國駐侯斯頓總領事館在72小時內關閉，聲稱此舉是為了保護美國人的知識產權與私人訊息。 中國駐侯斯頓總領事蔡偉連日來接受多間美媒採訪回應事件，他在7月23日向美國政治新聞網站「POLITICO」表示，對於美方下令關閉，中國表示抗議，中國駐侯斯頓總領事館將會持續開放，「直到另行通知」。

蔡偉在受訪時表示，「今天我們仍正常運作，明天再看看會發生甚麼事。」在蔡偉表態後，7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

中國外交部發聲明稱，中方通知美方關閉美國駐成都總領事館。（外交部網站）

中國外交部在聲明中強調，中方的舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例，再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

中國駐侯斯頓總領事館。（路透社）

蔡偉在受訪時還說，他是中國政府在侯斯頓的首席代表，目前也沒有立即離美的打算。但「POLITICO」在報道中引用中國問題專家表示，蔡偉不太可能有權力自行決定，是否繼續開放中國駐侯斯頓總領事館。

約翰霍普金斯大學社會學系及高等國際研究學院偉森費特政治經濟學教授、知名中國問題專家孔誥烽稱，「如果侯斯頓總領事館可以不聽北京的話，就自行做決定，我會非常驚訝。關於該做甚麼，他們必須等待北京發號施令，如果北京和美國私底下談過話，討論情況，我也不意外。」他又認為，北京可能會在最後一刻才對侯斯頓總領事館下達指令，但中國駐華盛頓大使館暫未對上述評論作出回應。

（綜合報道）