新冠肺炎｜饒毅《紐時》撰文：叔父在美感染身亡，若在華或可治癒

世界範圍內新冠肺炎疫情持續，美國則是重災區，確診感染者已經超過四百萬。內地著名學者、首都醫科大學校長、北京大學講席教授和北京腦科學與類腦研究中心主饒毅日前在《紐約時報》發表了題為《我在武漢的親人活了下來，但紐約的叔叔沒有》的文章。 饒毅在文章中表示，美國自9·11事件後就不再是很多人以前認為的民主燈塔，在許多方面走上錯誤道路。而在本次疫情中，他指美國應對不當，沒有及早採取應對措施，也沒有和中國進行有效合作。

饒毅表示，他在5月20日接到消息，他居住在紐約的叔叔厚華逝於新冠病毒，終年74歲。

饒毅說，他的叔叔饒厚華是一名藥劑師，可能是被到他位於皇后區的店中取藥的病人傳染的，3月被感染後，他病了兩個多月。他曾使用呼吸機，直到最後十天被認為不可治癒後，呼吸機被轉移用於救助其他病人。

美國紐約，街頭戴口罩的市民。（中新社）

饒毅說，他的父親緯華和叔叔厚華1947年分開，此後厚華和其他親人前往台灣，饒毅的父親則留在大陸成為醫生。他的叔叔後來前往美國，成為美國公民，直到1982年，分離35年後的厚華才和哥哥重逢，彼時饒毅的父親當時在加州大學三藩市分校(University of California, San Francisco)醫學院心血管研究所進修，為期一年。

饒毅本人1985年到加州大學三藩市分校念研究生，並在2000年成為美國公民，他的子女在美國出生。

不過，饒毅表示，9·11事件發生後，美國「出現了邪惡的軸線」,肆意干涉別國內政，他認為美國不再是很多人以前認為的民主燈塔，他最終在2011年放棄美國國籍。他認為，自己的決定是對的，特朗普選總統和特朗普主義是9·11開始的變化之自然擴展。而饒毅的叔叔厚華則從未返回中國大陸。

饒毅認為，9·11事件發生後，美國「出現了邪惡的軸線」。（網絡圖片）

饒毅表示，自己家在武漢有12位親戚，大部分是母親家的；在紐約有六位親戚、大部分是父親家的。在武漢的親戚皆安然無恙，而紐約的厚華在疫情傳播到美國後去世——他去世於當今世界軍事上最強大、經濟上最富裕、醫學上最先進的國家。

饒毅說，美國有兩個月甚至更多時間可以汲取中國的新冠病毒流行經驗，本可以做更多努力降低感染率和病死率。饒毅的父親很難接受弟弟去世，認為弟弟如果在中國也許就被治癒了。

饒毅在文章最後說，在很長時間內，美國是更好的生活之地，但這一次的結果，不能說美國好。