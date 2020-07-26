路透社：阿里巴巴創始人馬雲遭印度法院傳喚

消息稱，中國企業家馬雲（Jack Ma）因牽涉一起訴訟案而被印度首都新德里的一家法院傳喚。法庭文件要求阿里巴巴公司及其創始人馬雲，其他十幾個單位和個人於7月29日出庭或者委託律師出庭。

據路透社7月26日報道稱，一名印度僱員稱自己遭到了阿里巴巴的錯誤解僱。這名名叫Pushpandra Singh Parmar的僱員在2017年10月份之前受僱於阿里巴巴旗下產品UC瀏覽器，並在新德里的衛星城Gurugram擔任UC網絡項目辦公室副總監。

阿里巴巴產品在印度被舉報進行內容審查，馬雲本身至今未回應印度法院的傳喚要求。（中新社）

這名僱員指責阿里巴巴旗下的產品，包括在印度下載量巨大的UC瀏覽器、UC NEWS等針對批評中國的內容存在廣泛的內容審查，而他本人因為反對內容審查而遭到阿里巴巴的錯誤解僱。為此，這名阿里巴巴前僱員起訴公司，希望獲得總計26.8萬美元的賠償。

在長達200多頁的法庭文件中，這名前員工拿出了一些截圖作為證據，稱上面顯示阿里巴巴旗下的UC News App發佈了關於印度的「假新聞」，尤其是標題部分。他還稱一款名為UC Web的應用會審查包含有諸如「中印邊境」「中印戰爭」這種關鍵詞的內容。

7月20日Gurugram地方法院法官Sonia Sheokand已經應此名僱員的訴訟請求，向阿里巴巴，馬雲和大約12個人和公司部門發出了傳票。法官表示，這些實體或其律師應於7月29日出庭。法官還要求該公司及其高管在30天內提出書面答覆。

目前，阿里巴巴和馬雲本人尚未對此做出回應。

早些時候，中印邊界糾紛問題發生了持續的武裝對抗，尤其是在6月份還發生加勒萬河谷等流血衝突。這是幾十年來中印邊境衝突首次發生死亡事件，一度導致雙方在西段邊境持續緊張，兩國國內的民族主義情緒也十分高漲。

印度方面在6月份不斷發生抵制中國貨等民間反華運動。而印度電子信息技術部於6月29日宣布，禁止民眾使用59個中國手機app，其中包括TikTok、微信、SHAREit、UC瀏覽器以及新浪微博等。這對在印度投資巨大的字節跳動、阿里巴巴等中國公司造成相當影響，這些公司不得不削減在印度的僱員。

近年，中國互聯網企業在印度的投資擴張迅速。有媒體在2019年年底曾披露說，阿里巴巴和螞蟻金服已經向印度公司投資了包括Paytm商城，Paytm旗下在線零售店，食品配送平台Zomato，日用品電商平台Bigbasket，電子商務平台Snap deal和物流公司Xpressbees。除了未披露估值的Xpressbees，其他5家公司都獲得了獨角獸稱號（估值達到10億美元）。其中Bigbasket超過10億美元，Snapdeal估值超過70億美元，Paytm的估值更是高達150億至160億美元。據悉，阿里巴巴目前是Paytm的單一最大股東。

推薦閲讀：