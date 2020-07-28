騙徒針對澳洲中國留學生　假扮中國政府以「虛擬綁架」使家人匯款

澳洲傳媒報道，新南威爾斯省（New South Wales）警方今年以來已接報8宗專門針對中國留學生的「虛擬綁架」詐騙案，總金額超過300萬澳元（約1700萬港元），其中一宗騙案的「贖金」更高達200萬澳元（約1110萬港元）。

澳洲中國留學生數量眾多。（中新社）

據介紹，騙徒會聯絡到在澳洲的中國留學生，謊稱身份是「中國大使館、領事館或警方等政府機構」，繼而騙稱對方在國內「涉嫌參與犯罪活動或身份被盜，為避免法律訴訟、逮捕或驅逐出境，必須支付一筆費用」。受害人被逼將大筆資金，轉入未知的離岸銀行帳戶中。騙徒甚至會哄騙受害人假裝被綁架，自行租住酒店後再拍下被綑綁的照片及影片， 使騙徒可以透過「虛擬綁架」的方式，讓受害人身處中國的親人匯款。

在涉及200萬澳元的「虛擬綁架」案中，受害人父親在支付「贖金」後，才看到女兒被捆綁的影片。受害人父親其後與澳洲悉尼警方聯絡，結果警方只花了一小時，就在市內一間酒店中找到受害人，安全無恙。至於其他同樣的案件，涉及的「贖金」金額從從2萬澳元（約11萬港元）至30萬澳元（約166萬港元）不等。警方指，部分中國學生的親人會傾盡全部財產去支付「贖金」，但多數情況下，警方在接到報案後翌日就會找到安然無恙的受害人，而受害人常常為此感到尷尬或羞愧，不想舉報案件。

騙徒會哄騙受害人假裝被綁架，自行租住酒店後再拍下被綑綁的照片及影片， 使騙徒可以透過「虛擬綁架」的方式，讓受害人身處中國的親人匯款。

警方指，現時已經與中國大使館及中國駐悉尼總領事館接觸，警告社區民眾防範此類詐騙行為，並呼籲中國留學生不要對來電者的要求作出回應。警方又提到，儘管該些來電本質上是隨機，但騙徒似乎會針對澳洲華人社區中的弱勢社群。

事實上，澳洲政府此前有發表一份報告，指去年以「中國政府」名義進行詐騙，是澳洲各種偽造身份案件中造成的損失最大，共記錄有1172宗案件，總金額超過200萬澳元。另據《南華早報》報道，澳洲警方今年5月曾披露正在調查至少25宗針對中國留學生的「虛擬綁架」詐騙案，中國駐澳洲大使館已表明中國政府絕不會撥打留學生的手機索要錢財。

（綜合報道）