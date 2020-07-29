中印關係｜華為印度據報今年營收目標下調約一半　裁員最多七成

中印關係持續緊張，據印度傳媒報道，受此影響，華為印度公司將今年的營收目標下調約50%，定於3億美元至5億美元，並將裁員60%至70%，但不包括研發和全球服務中心的人員。 華為在周二（28日）回覆官方傳媒《環球時報》查詢時就指，對市場猜測不予置評，並重申「過去20年中，華為一直是印度ICT（訊息通訊技術）生態系統的一部分，致力於建設一個更好的互聯化印度。我們將繼續與印度所有客戶密切合作。在當地人才的支持下，華為在印業務和資源旨在滿足客戶的任何需求。」

中印關係持續緊張。（路透社）

據報道，華為此舉主要是為因應印度市場通訊設備和服務的需求急速下降。有知情人士指，華為裁員主要涉及網絡、外包和銷售等部門員工，因為目前印度電訊營運商已沒有新訂單，或是提出合作意向。另一名知情人士亦稱，華為目前只需要少數員工來維護之前與電訊營運商簽訂的合約。

事實上，印度政府此前已宣布禁止印度國營電訊營運商從華為、中興通訊等中國企業採購通訊設備。印度同時又以非正式的方式，但不影響消費者權益之下，推動民營電訊公司逐步替換中國的設備。

此外，繼禁止59個來自中國手機App在當地運作後，印度政府據報已草擬一份涉及275個中國手機App的清單，將檢查是否存在任何違反印度國家安全和用戶隱私的行為，其中包括騰訊旗下熱門游戲「絕地求生」（PubG）、14個由小米研發的包括短片應用程式Zili、Capcut和FaceU在內的App，阿里巴巴網絡購物應用全球速賣通（AliExpress）等。

（綜合報道）