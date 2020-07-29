美媒：日航空自衛隊去年攔截中國戰機675次　正承受越來越大壓力

美國有線新聞網絡（CNN）29日（周三）報道，從去年3月到今年3月的2019財政年度，日本航空自衛隊一共緊急出動947次，其中有675次都是為了應對中國戰機。

日本航空自衛隊拍攝的中國轟-6K轟炸機畫面。（網絡圖片）

報道指，日本航空自衛隊第204飛行隊指揮官城田孝道表示，日本正承受著越來越大的空中壓力，1天內可能會響2次以上的警笛，必須隨時準備衝上戰機，攔截可能入侵日本領空的目標。

城田孝道表示，近10年來，領空攔截的數目有增無減，尤其是在西南方防空識別區。他說，航空自衛隊約有70%攔截任務都在相關區域執行。這些區域包括釣魚島（日稱尖閣諸島），還有美國嘉手納空軍基地所在的沖繩，而嘉手納空軍基地是美國號稱的「太平洋基石」（Keystone of the Pacific）。

日本航空自衛隊約有70%攔截任務都在西南方向空域執行，這些區域包括釣魚島（日稱尖閣諸島）。（資料圖片）

報道又指，中國戰機的活動並未違反國際法。從去年3月到今年3月，為了應對中國戰機，日本航空自衛隊出動了675架次戰機，但其中沒有任何一次出現中國戰機飛入國際公認的12海里領海空域範圍。

但日本方面表示，中國戰機經常飛入其防空識別區。城田孝道表示，他的隊員們一年365天每天24小時都處於警戒狀態，儘管沒有發生中國飛機入侵領空的事件，但這一直是一項緊張的工作。他說：「因為我們永遠不知道，一旦飛上天空，我們將要面對什麼。我們可能會看到他們（中國戰機）離開，或者會發生對峙。」

報道更指，沒有哪個西方國家的空軍能在應對潛在威脅緊急起飛的次數上與日本相比，去年歐盟27個成員國空軍進行的攔截飛行總數還不到日本一半。

（美國有線新聞網絡）