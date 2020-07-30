日媒：中國制定「中國標準2035」　在產業界國際規則制定掌主導權

日本傳媒報道，中國正強化產業界國際規則制定的存在感，在國家層面制定名為「中國標準2035」的中期戰略，令其在一部分國際機構中，2019年中國的提案數量已超過美國等躍居首位。 報道認為，中國希望在世界標準制定中掌握主導權，加強技術方面的支配力，以佔據競爭優勢。與之相對，美國尋求在高科技領域封堵中國，卻正顯露出極限。

統計顯示，華為在5G標準不可或缺的專利（標準必要專利），申請數量上排在世界首位。（中新社）

據《日本產經新聞》報道，以制定通訊等國際標準的國際機構「國際電訊聯盟（ITU）」為例，業界團體統計2019年有線通訊標準技術文件提出件數，中國有多達830件，佔整體33％居首位，甚至比第二位至第四位的韓國、美國和日本的總數更多。由於技術文件會成為標准準定時的草案，因此提出數量多將帶來更大的話語權。

報道認為，中國的意圖在於主導技術的規則制定，提升產業競爭力，推進5G和人工智能（AI）的產業培育，「近年來為構建競爭的舞台，中國被認為正在制定將中國技術體現到國際標准中的『中國標準2035』」。

報道又稱，根據日本網絡創研（Cyber Creative Institute）的統計顯示，華為在5G標準不可或缺的專利（標準必要專利），申請數量上排在世界首位。在涉足移動通訊的民間標準化團體「3GPP」，華為的5G相關提案件數也超過歐洲企業和美國高通居首位。有熟悉知識產權的律師認為，「就算將華為排除在5G通訊網之外，企業必須向已成為『標準』一部分的華為專利支付使用費的情況也將出現」。

報道更認為，中國在5G領域領先，將對廣泛領域造成影響，「如果在標準化方面掌握主導權，在使用5G的智能手機半導體和軟件開發方面，中國企業將易於占據優勢」。報道稱，中國此前一直通過設備的組裝，在高科技領域提高競爭力，但優勢日後有可能擴大至核心領域，令尋求在高科技領域封堵中國的美國戰略將進一步困難。

（日本產經新聞）