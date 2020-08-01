中國遠洋漁船被指在保護區邊緣捕魚　厄瓜多爾憂破壞生態加強監視

綜合BBC和衛報等外媒報道，厄瓜多爾海軍近日發現一支龐大漁船船隊，該船隊船隻大多插有中國國旗，在厄國所屬加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）一帶專屬區附近捕魚。厄瓜多爾計劃循外交途徑促船隊離開，以加強保護生態。 專家指出，中國漁船此次作業均在公海，並未違反國際法。不過，一方面中國遠洋漁船非法捕撈問題確實存在，另一方面龐大的遠洋漁船隊伍也對海洋環境造成了影響，因此，近年中國也從加強立法等角度回應國際關切。

根據BBC在周五（7月31日）報道，加拉帕戈斯海洋保護區孕育了很多鯊魚的品種，包括瀕臨絶種的鯨魚和錘頭鯊。該群島被列入聯合國教科文組織世界遺產，以其獨有的植物和野生動物聞名於世。撰寫《物種起源》的生物學家達爾文（Charles Robert Darwin）也曾經在此獲得啟發。

報道稱，中國船隻每年都會在該海域尋找海洋生物物種，2017年，當局截獲中國船隻，發現有300噸的海洋生物，大部分為鯊魚，船員被判囚1至4年和合共罰款590萬美元。

2017年8月13日，一艘中國籍漁船「福遠漁冷999」在厄瓜多爾的加拉巴戈斯海洋保護區內被截停，船上被發現有300噸魚獲，包括6600條鯊魚。（路透社）

上周，一支由約260艘漁船組成的中國船隊出現在緊貼加拉帕戈斯群島專屬經濟海域的公海海域活動。厄瓜多爾通過衛星和海軍船艦在海面持續監測，發現該船隊包括漁船、補給船和冷凍船，跟一般遠洋漁船隊相若，規模卻是近年所見最大。

厄瓜多爾防長賈林（Oswaldo Jarrin）表示，「我們正處於戒備狀態，進行監視巡邏，以避免發生類似2017年的事件。」此外，厄瓜多爾首都基多前市長塞維利亞（Roque Sevilla）透露，當局為群島設計了一個「保護策略」。他說，未被制止的中國漁船就在保護區的邊緣，正破壞厄瓜多爾保護加拉帕戈斯海洋生物的努力。

厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenín Boltaire Moreno Garcés）向外界表示，由於加拉帕戈斯水域資源豐富，厄瓜多爾正受到外國漁船的巨大壓力。他表示，將會和太平洋沿岸的其他拉美國家展開磋商，希望就這一威脅形成共同立場。

不過，中國駐厄瓜多爾大使館對事件作出聲明稱，中方理解、尊重並支持厄方保護海洋環境和海洋資源的舉措。經向中方主管部門了解，並與厄海軍核實，中國漁船均在厄加拉帕戈斯群島專屬經濟區外的公海正常合法作業，不對任何人造成威脅，其合法權利應得到保障。聲明強調，中方一貫要求企業根據國內法律和有關國際法從事遠洋捕撈，將以「零容忍」態度處置從事非法捕撈的漁船。

2017年中國漁船事件曾引發厄瓜多爾居民接連抗議，有民眾發起為鯊魚「守喪三日」的大規模遊行。（Getty Image）

《德國之聲》也引述中國山東大學的海洋生態學家王亞民教授指出，200多艘中國漁船並未進入厄瓜多爾專屬經濟區，而是在公海作業。厄瓜多爾政府也承認這一點。根據聯合國海洋法公約，在專屬經濟區之外水域的漁業行為並不涉及沿岸國的權益。因此，中國漁船既沒有侵犯厄瓜多爾的主權、也沒有違反國際法。

加拉帕戈斯省省長雷（Norman Wray）就指出，200海里專屬經濟區對於加拉帕戈斯群島而言並不足夠。因此厄瓜多爾當局已經提議，在加拉帕戈斯群島領海基線外設立350海里生態保護區。對此，王亞民認為，如果真要設立大範圍保護區，必須要經過復雜的國際談判。

燃油補貼助推中國遠洋捕撈

根據中國漁業互保協會的統計，中國的遠洋漁船數量超過兩千艘，遠遠超過其他國家。環保組織綠色和平幾年前發布報告指出，中國遠洋漁船數量快速增長的原因不僅僅是國內消費需求激增，中國政府為遠洋漁船支付的慷慨燃油補貼同樣是重要推手。近年來，中國財政部、農業部已經在推動「減船轉產」政策，試圖扭轉過往十多年補貼政策造成的產能過剩。

停泊在大連港口的漁船。（網絡圖片）

中國漁船在印尼附近海域的捕魚活動也引起過爭議。印尼媒體曾報道稱，自去年12月19日至24日期間，至少有63宗中國漁船在納土納群島北面海域非法捕魚。當時中國外交部回應稱，中國擁有南沙群島及海域的主權，強調中印兩國在有關區域都可以如常捕魚。

漁業糾紛也是中韓兩國間長期存在的問題。據中國南海研究院介紹，近年來韓國海警部門不斷提升針對中國漁船的執法強度，韓國海警除可使用個人武器外，還可通過使用艦載公用武器或母艦撞擊等方式，對依靠暴力手段妨礙執行公務的中國漁船採取「積極管制」。

此外，《紐約時報》此前刊文稱，中國漁船亦在朝鮮海域大規模非法捕撈，2017年和2018年捕獲的魷魚據估計接近日本與韓國捕獲量的總和：超過16萬噸，價值超過4億4千萬美元。

廣東陽江，漁船出海捕魚。 （中新社/資料圖片）

中國實行遠洋漁業黑名單制度 打擊非法捕撈

中國自身近年來也在加強對遠洋漁船的管理，回應對於非法捕撈的國際關切。例如，中國新修訂的《遠洋漁業管理規定》自4月1日起施行。新規更加明確地規定禁止使用非法、不報告和不受管制（簡稱「IUU」）漁船從事遠洋漁業生產，禁止遠洋漁船從事IUU漁業活動，更強調養護和合理利用海洋漁業資源、可持續發展遠洋漁業、合理控制船隊規模。

新規將從事IUU捕撈、故意關閉船位監測設備等增補為違法行為視情節輕重依法予以處罰，違法情節嚴重的企業將被暫停或取消從業資格。同時，明確建立遠洋漁業從業人員「黑名單」制度，存在嚴重違法違規行為、對重大安全生產責任事故負主要責任和引發遠洋漁業涉外違規事件的企業主要管理人員、負責人和船長，納入遠洋漁業從業人員「黑名單」管理等等。

（綜合報道）