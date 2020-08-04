【中印衝突】美媒：中國空軍在喀什機場部署轟炸機和戰鬥機

早前，印度媒體引印度軍方多位消息人士指，中國和印度2日舉行了第5輪軍長級會談，以確保兩國軍隊迅速撤離拉達克（Ladakh）實際控制線（Line of Actual Control）所有摩擦點。 美國《福布斯》網站2日報道稱，衛星照片顯示，外形疑似轟-6K和殲-16的戰機出現在新疆喀什機場。據稱，喀什機場距離中印邊境對峙的班公湖地區約690公里。

報導文章稱，尚無法確定這批戰機被部署的時間，不過它們可能是七月被抵達喀什的。報道文章還引述專家推測稱，轟-6K搭載的可能是KD-63對地攻擊巡航導彈。

文章又指出，若在高原作戰，戰機只能攜帶較少燃油，這會影響其作戰效力；而中國空軍目前空中加油機數量有限，因此中印邊境對中國空軍而言並不是理想作戰環境。

轟-6K是中國在轟-6基礎上改進生產的轟炸機。2011年，轟-6K定型裝備部隊。2013年4月21日，轟-6K攜帶巡航導彈首次曝光。轟-6K最大作戰半徑達3500公里，可攜帶至少6枚遠程空射巡航導彈。

殲-16是是中國瀋陽飛機公司在殲-11戰鬥機基礎上發展研製的四代半雙座雙發多用途戰鬥機，最大載彈量12噸，可以發射鷹擊62和鷹擊83空對艦導彈。殲-16於2011年10月17日在瀋陽首飛，2013年初中國正式公開該戰機。

KD-63型導彈於2002年定型投產並裝備部隊，中國官方介紹稱，KD-63導彈的服役標誌着中國擁有了中遠程防區外火力投射的能力，大大提高了空軍對地打擊能力。