塞爾維亞從中國進口三套紅旗導彈系統　射程100公里射高27000米

路透社星期一（8月3日）報導說，上星期塞爾維亞國有武器進口商Yugoimport SDPR 在向該國的商業登記局（Business Regisgters Agency) 遞交的年度報告中，包括了向中國採購的FK-3防空導彈系統。 而據塞爾維亞《巴爾幹安全網》（Balkanska Bezbednosna Mreza）則引述消息人士稱，塞爾維亞採購的FK-3防空導彈系統射程在100公里、射高在50米到27000米之間。

據消息人士透露，塞爾維亞共採購了3套FK-3防控導彈系統。

Yugoimport SDPR則在報告中說，2019年該公司跟31個國家達成163項進口交易，總額為6.2億多美元，包括向中國購買武裝無人機，以及歐洲第一筆為人所知的FK-3防空導彈。

FK-3是中國紅旗-22（HQ-22）防空導彈系統的出口型，由中國航天科工十院研發，該中程防空導彈系統於2016年在珠海航展上首次亮相。

FK-3防空導彈系統配備了半主動的GPS，其相控陣雷達與「紅旗-12」防空導彈系統一樣，但與之不同的是，「紅旗-22」裝備的是「無翼」導彈。在射程方面，「紅旗-22」與美國的「愛國者-3」相當。

有分析稱，紅旗-22及其出口版的FK-3性能上可以比肩美國的「愛國者-3」防空導彈系統和俄羅斯的S-300防空導彈系統。對於塞爾維亞來說，數套FK-3防空已夠用，可有效對付諸如F-16等戰機。

紅旗-22防空導彈是解放軍空軍的主力大型防空導彈之一，裝備於空軍部隊。2019年10月1日，紅旗-22防空導彈在慶祝中國成立70周年閲兵上公開亮相。

據悉，塞爾維亞還於今年7月從中國接收了首批CH-92A無人機。據瞭解，這款無人機主要功能為監視和偵察，也具有打擊能力。7月4日，中方正式移交了該批次的無人機。