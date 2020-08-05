瑞典小天后批評中國宣布終止代言華為　華為：按雙方同意結束合作

瑞典知名女歌手Zara Larsson近日透露已終止與華為的合作關係，不再為對方代言，更稱「中國政府不是一個善良的政府。」 華為瑞典分公司則發聲明指，與Zara Larsson的代言協議有時效性，並且是在去年按雙方同意下結束合作。

Zara Larsson是瑞典知名女歌手。（網上圖片）

現年22歲的Zara Larsson在10歲時憑奪得選秀節目《Talang Sverige》冠軍後一舉成名，2016年時更成為歐洲國家盃主題曲《This One’s for You》的主唱者。事緣於Zara Larsson在去年接受傳媒訪問，被問到外界對華為的爭議時，她表示「對此並不特別了解」，結果惹來批評。及後在本周二（4日），瑞典政治家Matilda Ekeblad在報章上發表文章，再提到華為的爭議，以及新疆、香港問題，批評Zara Larsson「是在替中國辦事」。

Zara Larsson在周四（5日）出席一個電視節目，就透露數個月前已結束與華為在去年4月簽訂的手機代言合約，「如果我現在回頭看，從專業角度和個人角度來看，（與華為合作）這並不是我做過的最明智的生意」，又稱不支持中國的「所作所為」。Zara Larsson表示，本願是為新疆、香港問題發聲，但自覺受到與華為合作的阻礙。

Zara Larsson此前是華為在瑞典的代言人。（網上圖片）

華為瑞典分公司的聲明則指，華為與Zara Larsson的合作協議是有時效性，協議在去年按雙方同意結束。聲明並強調，華為是一間全球性的私人公司，會遵守各地的法律法規，並未接受任何國家及政府的指示。

（綜合報道）