【中印衝突】印媒：中國網絡部隊正加強對印黑客活動

印度ZeeNews電視台8月4日引述印度安全機構發佈的一份報吿稱，中國網絡部隊正加強對印度的黑客活動，蒐集與印度國家安全有關的敏感資料。報道稱，過去幾個月以來，印度政府部門發現多起黑客入侵事件，「背後策劃者直指中國軍方」。

印媒引述印度國家安全局中央安全署官員稱，「總部位於上海的中國人民解放軍61398部隊長期以來在全球範圍內從事空間、地理、網絡等敏感情報蒐集活動」，「調查發現，這支部隊近期對印黑客活動非常活躍」。

印度电子和信息技术部在6月29日发布公告，宣布禁止TikTok等具有中国背景的手机应用软件。（Reuters）

報道稱，中國黑客蒐集的情報包括印度首艘自主研發的具備水下核打擊能力的核動力潛艇「殲敵者」號、從美國採購的P-8I海上巡邏機等。

另一名據稱了解相關事態的印度官員表示，至少有3名中國黑客對印發動網絡間諜活動，「這些駭客嘗試使用惡意軟件竊取信息」。

有印度專家認為，中國網絡部隊有能力在戰爭期間成功瞄準敵國的關鍵基礎設施進行打擊，並通過網絡對電力和銀行系統進行攻擊，「這引起印度的擔憂和警覺」。

但上述相關報道也引發了中方的質疑。8月4日，中國官媒《環球時報》發文稱，網絡戰不是面對面的戰爭，確定對手身份需要一系列的專業取證，印度不能僅憑安全機構的一份簡單報吿就作出結論。

事實上，針對解放軍61398部隊的駭客指控，早在2013年就已見諸報端。當年，美國《紐約時報》曾援引一份報吿宣稱，「有黑客組織隸屬於中國人民解放軍61398部隊」。中國國防部當時回應稱，中國軍隊從未支持過任何黑客活動，有關報道與事實不符。