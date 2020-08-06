路透社：印度再禁用47款中國App　包括小米手機預載瀏覽器

據路透社周四（5日）援引3名消息人士報道，繼今年6月宣布59個中國應用程式「非法」後，印度最近幾周又禁用了47款中國App。報道提到，這些最新被禁止的應用程式，大多是已被禁用App的克隆版或不同版本。 消息人士稱，與6月的行動不同，印度政府此次並未公布最新決定，但已有一些新的App被禁，其中包括小米瀏覽器和百度的搜索App。目前尚不清楚有多少新的中國App被禁。

中印關係緊張，印度接連對中國企業出招。（資料圖片）

報道提到，大多數小米智能手機都預裝了小米瀏覽器，而這一禁令可能意味着這家中國公司將需要停止在其在印度銷售的新設備上安裝該瀏覽器。對於印度政府這一最新動作，小米印度分公司的一位發言人對路透社說，公司正試圖了解事態的發展，並將採取適當措施。報道援引調查機構Counterpoint數據，小米手機是印度智能手機市場上銷量第一的品牌，擁有近9000萬用戶。

另據《印度快報》8月4日報道，百度搜索和微博將在印度被禁止使用，所有被禁用的中國App都無法再在Google和蘋果商店上下載，且政府已告知該國互聯網服務供應商對它們展開封鎖。

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印度電子信息技術部之前在6月29日宣布禁止包括TikTok和微信在內的59款中國應用程式，印度政府稱，這些來自中國的應用程序從事活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。

針對印度近來出台一系列限制中國企業經營的政策，中國商務部新聞發言人高峰日前曾回應表示，印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

（綜合報道）