美武器商訴中企廉價仿製其瞄準鏡產品　尋求阻止進口

據彭博社報道，美國武器製造商Trijicon於7月29日向美國國際貿易委員會提起專利訴訟，稱洛杉磯縣的Holosun Technologies正委託一間中國製造商製造一款「紅點」瞄準鏡並在美銷售，抄襲了Trijicon自2013年以來就持有專利的特徵。Trijicon尋求透過訴訟，阻止進口相關產品。

圖左為Trijicon使用涉事專利的專業反射光學鏡（Specialized Reflex Optic），圖右為訴訟中提到的Holosun最貴一款瞄準鏡。

Trijicon聲稱，涉事的中國製造商廉價仿製其電池供電手槍瞄準鏡，而Trijicon生產的瞄準鏡外殼更耐用且更易使用。Trijicon使用該專利的一款專業反射光學鏡（Specialized Reflex Optic）建議零售價為749美元（約合5805港元）。而訴訟中提到的最貴一款Holosun瞄準鏡，在Holosun官網的價格僅為471美元左右（約合3650港元）。

報道指出，儘管特朗普政府將知識產權保護作為對華政策重點，但類似案件需要進入詳細的法律程序。沒有參與此案的Langlotz Patent & Trademark Works LLC手槍專利律師Ben Langlotz介紹說，紅點瞄準鏡有多項專利，涵蓋多種特徵。

（綜合報道）