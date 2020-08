美議員要求哈佛等六所大學交出中國等國的捐贈記錄

據美國媒體報導,日前,美國國會的3名議員去信美國六所大學的校長,要求他們交出自2015年1月以來中國、卡塔爾、沙特阿拉伯、伊朗和俄羅斯等國對學校的所有捐贈記錄。 信中稱,這些捐款「對(美國)國家安全構成越來越大的威脅」。

據「Inside Higher ed」網站報導,這六所大學包括:哈佛大學,芝加哥大學( the University of Chicago),特拉華大學(the University of Delaware),紐約大學( New York University),賓夕凡尼亞大學(the University of Pennsylvania)以及耶魯大學(Yale)。

報道稱,這一信件的目的是「進一步了解敵對的外國直接投資在美國高校系統中的影響」。

美國耶魯大學。(網絡圖片)

信中寫道,美國聯邦教育部(DOE)「發現了以前未報吿的美國高等教育機構的65億美元外國捐贈」,現依據1965年《高等教育法》第117條,要求各大學披露所有與他國相關的超過25萬美元的合同和捐贈。

據悉,這些信件由美國眾議院三個委員會中最資深的共和黨成員簽署,要求上述學校在8月10日之前提供文件。

早在今年5月,美國教育部總法律顧問裏德·魯賓斯坦(Reed Rubinstein)就在一份備忘錄中指責,美國幾所頂級高校的律師給文件貼上「機密」標籤,並拒絕交出有關與中國、俄羅斯和中東國家商業關係的電子郵件。

另據美國教育部一項調查發現,哈佛和耶魯兩所美國頂尖大學沒有報吿的他國捐贈和合同至少累計3.75億美元。

與此同時,該部門開始調查其他大學,是否有沒上報的他國捐贈和合同,這些大學就包括德克薩斯州農工大學、康奈爾大學、麻省理工學院、羅格斯大學和馬里蘭大學。