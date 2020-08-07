【美台軍售】美國擬售台先進無人機　航程逾萬公里可搭配導彈攻擊

根據路透社8月6日披露，美國正在磋商出售至少4架MQ-9「死神（Reaper）」無人機給台灣，並且預計將在近期內由美國國務院公布。若以先前交易案作參考，連同地面站、配件、訓練及支援等，總體價格估算約6億美元（約合46.5億港元）。 路透社並引述6名熟悉談判過程的美國消息人士指出，此筆交易將為目前相當緊張的中美關係，添上更複雜的變數。

MQ-9死神系列無人機，未來將一定程度改變台軍的戰術戰法。（GA-ASI）

出售給外國大型無人機，一直以來都是美國對外軍售的高度限制項目，僅有緊密盟國包括英國、意大利、澳洲、日本以及韓國成功獲購。報道指，為出售相關無人機給予台灣，美國政府已重新詮釋《導彈科技管制建制》（Missile Technology Gontrol Regime, MTCR）的規約，重新定義規約內容中對於出售無人機給未簽署國家或地區的限制。上述規約簽署國約有35個，台灣本身並不包含其中。美國此舉相信是要為台灣打造適切環境，未來方便輸出更敏感軍火。

報道提到，暫時未知台灣究竟能夠獲購哪種型號的MQ-9無人機，美國似乎傾向是MQ-9B「海上守衛（Sea Guardian）」無人機。此種型號為MQ-9無人機的改良型，專事海上空域的長時間監控以及攻擊，航程超過一萬公里，並且可搭配射程10公里左右的地獄火II型空對地導彈。

不過，台灣是否同時獲購MQ-9B無人機上的導彈裝備，目前仍是未有明確訊息。但一般認為台灣獲購相關攻擊武器的機率頗高，因為台灣已經得到美國批准，可以採購先進的MH-60R海上反潛特戰直升機，機上亦配備有同等級的地獄火II型導彈。

台灣可能獲購與日本同款的MQ-9B「海上守衛者」無人機，日本並未採購機裝導彈，台灣則尚未有消息，但是採購機上導彈的可能性頗高。（日本防衛省）

事實上，MQ-9B海上偵搜型無人機目前在國際市場上相當暢銷，連日本都已採購一批作防衛任務，韓國則在更早時候就採購美製最大型的RQ-4「全球鷹（Global Hawk）」無人機以作戰略偵查使用。MQ-9B體型較小，使用螺旋槳發動機，與RQ-4使用渦輪噴射發動機不同，航程、航速和偵搜高度性能都不同。

在蔡英文政府的整體政策開始轉變下，台軍已經不再堅持使用自製的騰雲無人機，計劃暫時擱淺，但並未完全取消。（網上圖片）

美國出售MQ-9無人機給台灣，事實上過程一波三折。早在2010年代中期，美國就多次建議台軍配備美製MQ-9無人機，增強台軍的長程偵搜、不對稱戰力。但是台軍堅持自行研發同等級騰雲無人機，不斷拒絕美方提議。但是騰雲無人機經過10年以上的開發，在關鍵的感測系統、飛控軟體甚至引擎上，都必須仰賴進口，且無法裝備任何武器進行攻擊任務。拖延多年後，蔡英文在第二任期展開後，終於拍板要求台軍暫時放棄自研無人機的計劃，轉而向美採購MQ-9無人機，負擔緊急戰備任務。

（綜合報道）