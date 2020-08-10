美封殺TikTok微信　美媒：其他國家或採取類似理由對付美國程式

美國基於國家安全理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok及微信。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。 美媒彭博社8日（上周六）發表一篇評論文章，指出美國的做法為其他國家使用類似理由禁止美國的程式打開了大門。

特朗普8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。（路透社）

文章的作者為Tae Kim，原題為「特朗普禁止TikTok、微信也是美國科技巨頭的問題」。文章指，特朗普的行政命令裡所列舉的細節，可能也會讓美國的科技巨頭在未來感到頭痛。例如，特朗普稱TikTok收集位置數據和用戶活動信息，這些信息可能被用於勒索和商業間諜活動。這一說法也適用於所有美國的社交媒體程式，這種說辭為其他國家使用類似理由禁止美國的程式打開了大門。

文章又質問，經過這麼長時間的調查，針對中國這些程式的有力證據在哪裡？特朗普的行政令隻字未提。

文章又指，美國應該在強而有力的法律框架基礎上與其盟友建立多邊合作關係，針對中國拿出一套清晰、令人信服的證據。但遺憾的是，本屆美國政府的策略恰恰相反：它採用草率的決策並利用人們的恐懼和猜疑心理，而且還是在大選前的幾個月這樣做。一個沒有經過通盤考慮而出台的政策不會有多大效果，反而會導致意外的後果。