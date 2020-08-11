台海山雨欲來　美學者：大陸軍力持續成長　美國恐難保台

在美國衛生部長阿扎爾訪台之際，大陸解放軍戰機跨越台海中線巡航，台軍戰機多批次緊急升空，美中台三方在台海越發活躍，似有山雨欲來風滿樓之勢。

曾提出「進攻性現實主義」（offensive realism）的美國政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）日前表示，「美國不會允許大陸以武力統一台灣，只是大陸軍力持續成長，美國有可能守護不了台灣」。

米爾斯海默認為，美國想保持全球唯一區域霸主地位，不可能坐視其他地區出現霸主的可能，遏制中國崛起幾乎成為必然。（人民大學國關學院網站）

據悉，米爾斯海默2001年曾出版《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics），是美國當代政治和國際關係學大師，曾以其「進攻性現實主義」論點，多次指出「中國無法和平崛起」，因為美國決不會允許一個強權（蘇聯和俄羅斯）主宰歐洲，也不許一個強權（中國）主宰亞洲。

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，米爾斯海默日前在接受日本《朝日新聞》電話專訪時指出，「美國不會允許大陸以武力統一台灣，只是大陸軍力持續成長，美國有可能守護不了台灣」。

米爾斯海默於2014年曾發表一篇名為「向台灣吿別」的論文引起軒然大波。針對1995至1996年發生台海危機時，美軍曾派遣2艘航空母艦牽制大陸一事，米爾斯海默指出，「大陸軍隊正在增強飛彈能力，我不認為發生戰事時航空母艦有用，因為會成為飛彈的標靶。地理位置靠近台灣的大陸較為有利，美國保衛台灣有困難是現狀。」

米爾斯海默還表示，「特朗普（Donald Trump）總統圍堵大陸的行動可說是正確的，不僅是在軍事面，在經濟面也對大陸施壓是重要的」，「沒有成果的最大問題是，美國敵視日本、南韓等同盟國。要封鎖大陸，美國必須發揮領導力，民主黨前副總統拜登（Joe Biden）若在美國總統大選中獲勝的話，應該會與同盟國修復關係」。

米爾斯海默認為：「特朗普（Donald Trump）總統圍堵大陸的行動可說是正確的，不僅是在軍事面，在經濟面也對大陸施壓是重要的」。（資料圖片）

至於拜登是否會改變對陸強硬政策，他認為，「即使民主黨執政，應該也不會鬆綁對陸封鎖的政策，陸方也理解此事。我去年10月訪問大陸時，大陸的外交當局者說，『美國總統大選的結果對陸美關係並不重要。無論哪個政權也都會拿槍指着中國吧？』，這讓我印象深刻」。

而針對釣魚島問題，米爾斯海默表示，「美國在某種程度上已表現出要支持釣魚島的防衛，若考慮到現狀，美國應明確表態，與日本一起提高抵禦大陸入侵釣魚島的防衛力，建立完美的遏止體制乃當務之急」。

美官員訪台之際，大陸軍機穿越台海中線。台灣國防部罕見提及「地面防空導彈監控」的語句，與以往態度不同。圖中為台灣自制天弓一型中程防空導彈機動車。（陳宗逸／多維新聞）

米爾斯海默還指出，「大陸軍方提高了將日本納入射程的中程飛彈威脅。日本為了防衛，應該會花比現在更多的預算。目前日本可以信賴美國『核保護傘』的威懾力量，但是日本也有必要研究獨自部署不用核武的中程飛彈」。