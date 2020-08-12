墨爾本三名中國留學生違宵禁令買M記兼拍片炫耀　各遭罰近萬港元

澳洲新型冠狀病毒疫情持續，其中維多利亞州進入災難狀態，首府墨爾本實施宵禁。不過，近日有三名中國留學生違反宵禁令，在深夜前往麥當勞買外賣，更拍片嘲諷宵禁令，片段瘋傳後惹來當地華人譴責，涉事者也遭到罰款。

三名中國留學生違反宵禁令，在深夜前往麥當勞買外賣（點圖放大）：

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網傳影片於9日（周日）在澳洲華人的微信朋友圈中瘋傳。在影片裡，三名中國留學生明知墨爾本施行宵禁，仍於凌晨時分前往附近的麥當勞購買外賣，又稱「深夜麥當勞為誰而開？為我們勇敢的人而開」。三人在街上走路時，更一度疑似避開警車。最後三人帶著外賣返回寓所時更說，「所以墨爾本的封城就等於放屁」。

維多利亞州警方證實事件，指涉事三人已因「違反首席衛生官指令」收到罰單，每人受到的處罰為1652澳元（折合約港幣9200元）。

不少華人網民對三人炫耀違反宵禁規定的行為感到憤怒。涉事三人其後連續發布了兩份公開聲明向維多利亞州華人致歉，表示「我們所謂的『勇敢』在法律面前顯得非常幼稚，是丟人現眼的跳梁小丑，是無知者在博眼球」。

網民熱議：

「到外國了，就應該遵守當地政府的政策，以免給自己帶來不必要的麻煩。」

「不如留個案底，強制義務參加社區的疫情防治工作，讓他們長長記性。」

「丟中國人的臉。」

「留學生哪來的錢交罰款？還不是指望家人，丟國人臉不說，害人害己很舒服？」

（澳大利亞廣播公司）