【封殺微信】新媒：中國網民會很現實地為了微信而放棄iPhone

美國總統特朗普早前簽署兩項行政命令，分別宣布在45天之內禁止TikTok及微信（WeChat）的母公司及其附屬公司在美國司法管轄下與任何個人或實體進行交易。 新加坡傳媒《聯合早報》刊文分析《選擇蘋果還是微信》，認為絕大多數中國網民都會「很現實地為了微信而放棄iPhone，還有人為切換至華為等國產品牌，以及鴻蒙等本土操作系統感到自豪」。

文章認為，絕大多數中國網民都會為微信而放棄iPhone。（中新社）

文章指出，TikTok雖然備受輿論關注，但因為其主要用戶在中國大陸以外，禁令對普通中國民眾並沒有實質影響，「不過，針對微信的威脅卻不一樣了」。文章引述業內人士解讀，認為蘋果的App Store及Google的Google Play，可能亦會被視為「任何交易」的一種，被強行下架，「Android的用戶或許還能繞開Google Play下載安裝軟件，但iPhone用戶可能被迫放棄使用微信」。

文章稱，微信在中國市場一家獨大，同時因為其包含各種功用，微信已成為中國人數碼生活中最重要基石，「中國人的生活幾乎是與微信捆綁的」。例如聊天溝通、獲取新聞、分享照片、購物、轉帳付款、借貸理財、搭乘公交等都會使用微信，「疫情以來，人們還得用微信小程式，證明自己的行動軌跡和健康狀況，作為進出各種場所的『通行證』」。

文章表示，一旦蘋果和微信只能二選一，絕大多數中國網民都會「很現實地為了微信而放棄iPhone，還有人為切換至華為等國產品牌，以及鴻蒙等本土操作系統感到自豪」。文章又引述部分中國網民的說法，「沒有蘋果還能選華為，沒有微信，請問七大姑八大姨會用臉書（Facebook）嗎」、「中國人現在離開微信能不能生存都是問題」。

文章指，微信已成為中國人數碼生活中最重要基石。（中新社）

文章稱，極其重視中國市場的蘋果公司可能因此蒙受損失，並引述市場分析師稱，在App Store全面下架微信的悲觀情況下，iPhone在中國的銷量將下跌30%，多年來爭取中國消費者的努力都會付之東流。乃至，Starbucks、肯德基、迪士尼、麥當勞等美國公司，都已高度依賴微信平台接觸中國消費者，提供網上訂餐、預約等服務，如今也可能成為封殺微信的受害者，「這在一定程度上也說明，中美劇烈對抗，難有贏家的殘酷現實」。

文章又稱，對中國而言，脫鉤式的回應未必就是最佳辦法，「面對美國拉下的『科技鐵幕』，中國真的要選擇走上對手鋪好的『脫鉤』道路，放棄與外界聯系，留守封閉的市場？還是以開放的姿態回應圍堵，從而衝破美國試圖拉下的『鐵幕』，與更大的世界建立聯系？蘋果還是微信，對中國網民而言可能是送分題，但面對中美競鬥這樣的世紀難題，解答起來還需要一番更大的智慧」。

（綜合報道）