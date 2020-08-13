中美角力｜華為TikTok微信後美國下一個目標是誰？美媒：阿里巴巴

美國早前「封殺」華為，近期又針對抖音海外版TikTok及微信下發禁令。美媒CNN分析指，作為全球最大的零售及互聯網集團之一的阿里巴巴，將可能成為美國的下一個目標。

新加坡國立大學客座高級研究員Alex Capri在受訪時表示，與TikTok母公司字節跳動及華為不同，阿里巴巴在向西方市場擴展方面並沒有取得非常大的成功。但由於阿里巴巴是中國的「國家級科技領軍企業」，或許足以成為美國發起「攻擊」的理由。阿里巴巴運營的電子商務平台廣受歡迎，大部分可在中國和其他東南亞市場上使用，旗下的支付寶與騰訊的微信支付，成為中國最具主導地位的支付軟件之一。

阿里巴巴旗下的電子商務平台在中國廣受歡迎。（中新社）

不過，Alex Capri認為，美國任何行動可能都不會影響阿里巴巴在中國的電子商務和零售業務，即使美國對阿里巴巴在美國的業務實施制裁，影響亦很輕微，因為其佔阿里巴巴總收入中所佔比例不足一成。

但報道同時引述龍洲經訊咨詢機構科技分析師王丹（音譯）的分析，指如果阿里巴巴遭遇美國制裁，將會是相當大的打擊。阿里巴巴在中國擁有非常龐大業務，「需要美國的半導體和軟件才能繼續這些業務。」另一方面，雖然阿里巴巴從美國市場獲得的收入很少，但美國仍然是其一個重要市場。阿里巴巴去年已向美國企業開放電子商務業務，首次推出英文版「天貓」，更獲蘋果等大公司註冊。

報道又稱，阿里巴巴暫時未被點名制裁，但其實際上一直受到美國政府的關注。例如美國國務卿蓬佩奧上周敦促美國公司將不可信中國技術從美國的數碼網絡中移除時，就有提到阿里巴巴。

（綜合報道）