中美角力｜反制美攪局南海　美媒稱中國在永興島部署轟-6J轟炸機

中美南海較量仍是國際社會關注的焦點。最新消息顯示，中國可能將轟-6J轟炸機部署到了西沙群島永興島基地。

一張在社交媒體流傳的照片顯示，一架轟-6J降落永興島不久後，地勤人員隨即上前維護這架轟炸機。央視網軍事類原創欄目「威虎堂」亦引述美媒報道這一消息。

央視網軍事類原創欄目「威虎堂」引述美媒稱，中國轟-6J敏感時刻入駐永興島。（微博）

美媒報道稱，中國部署轟-6J的時機非常敏感，美國不光頻繁派遣軍機「造訪」南海，還聯合日本、澳洲等國海軍在南海軍演。

分析稱，如果消息得到證實，那麼這對解放軍來說是重大進展，意味着解放軍可以在永興島經常性部署轟炸機。這對中國在南海的軍力將大有助益。反之，對美國等潛在對手而言，這可能構成新挑戰。

社交媒體照片顯示，轟-6J出現在西沙群島永興島基地。（微博@saga522_FIA桂系）

此前的7月30日，中國國防部發言人任國強就曾披露，南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型轟炸機在南海有關海域開展晝夜間高強度訓練，完成晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到預期效果。

轟-6J於2018年底服役，可以攜帶多達6枚鷹擊-12超音速反艦巡航導彈。這意味着，可掛載該型導彈的轟-6J可以在空中對敵方軍艦進行打擊，也與中國軍方披露的「對海面目標攻擊」相符合。

而鷹擊-12反艦導彈最大優勢是具備超音速攻擊能力，能夠達到三倍音速，300公里的攻擊距離。這款導彈還採用紅外和雷達多種模式制導，打擊精準度高。

此外，永興島是南海局勢中備受關注的島嶼之一。近年來，中國加強了永興島的基礎設施，並在此之前部署過戰鬥機和轟炸機。2018年5月，中國空軍轟-6K轟炸機着陸永興島，意味着永興島基地已能處理較大的軍機。

2020年7月17日，《福布斯》（Forbes）網站報道稱，中國4架殲-11B殲擊機和4架殲轟-7A轟炸機進駐永興島。對此，中國外交部發言人汪文斌7月21日回應稱，西沙群島是中國領土，中國在自己領土上開展國防建設，這是主權範圍內的事。