美國務院前顧問：美國提交加國法院的證據刻意省去孟晚舟關鍵證詞

華為高管孟晚舟引渡案持續引發外界關注，當地時間8月14日，孟晚舟律師團隊向加拿大法院提交了一份包括美國國務院前法律顧問貝林格（John Bellinger）在內專家證人的證詞。 貝林格指出，美國為引渡孟晚舟，刻意省去了提交給加拿大法院的證據中孟晚舟的關鍵證詞。

華為孟晚舟引渡案：圖為2020年5月27日，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟離開位於加拿大溫哥華的寓所，前往出席聽證會。（Reuters）

據加拿大通訊社8月15日報道，孟晚舟的律師團對此表示，這證明了美方在本案中的證據「不可靠且有缺陷」，加拿大法院不應予以考慮。

在孟晚舟案中，美國方面所引用的一份「關鍵證據」，是孟晚舟2013年向匯豐銀行出示的PPT文件。藉此，美方指控孟晚舟在華為和Skycom的關係上「說謊」，導致匯豐銀行面臨違反美國對伊朗制裁的風險。

但8月14日，孟晚舟律師團隊提交的專家證人證詞中，曾在喬治布殊（George Walker Bush）政府時期擔任國務院法律顧問的貝林格指出，美方刻意忽略了孟晚舟曾明確吿訴匯豐銀行，華為在伊朗與Skycom合作的事實。

貝林格表示，匯豐銀行之前就知道包括美國制裁伊朗帶來的法律責任在內所有他們需要知道的事。而孟晚舟向匯豐銀行做展示時，明確說明了Skycom在伊朗運營，而這其實加強了匯豐方面在法律責任方面的認知。

他還在證詞中指出，美國政府過去的做法，也不支持所謂孟晚舟的「失實陳述」，會讓銀行陷入法律危機的說法。「即便孟女士在某些文件上『誤導』了匯豐銀行，但我不知道美國政府有在任何情況下，對任何因被第三方欺騙而違反經濟制裁的金融機構，實施法律或民事制裁。」

然而，貝林格透露，美國方面對孟晚舟案的起訴記錄，並沒有提到孟晚舟在給匯豐銀行的陳述中，曾明確表示華為與Skycom在伊朗有合作。

他援引孟晚舟的話稱：「作為華為的商業夥伴，Skycom與華為在伊朗的銷售和服務業務上合作。」此外，匯豐銀行在2013年前，就已經知道Skycom在伊朗運營。

對於這些專家證人的證詞，孟晚舟的律師團隊在一份提交給媒體的聲明中總結稱，美國在孟晚舟一案中，使用的部分證據「非常不可靠且有缺陷」，加拿大法院不應予以考慮，也無法成為引渡孟晚舟的理由。

8月14日，孟晚舟律師團隊向加拿大法院提交了一份包括美國國務院前法律顧問貝林格（John Bellinger）在內專家證人的證詞。（資料圖片/AP）

2020年6月，孟晚舟律師團隊就曾向加拿大法院提交《案件管理備忘錄》，指出美國司法部指控孟晚舟的「唯一關鍵證據」由匯豐銀行提供，但美方對這份證據的總結「遺漏重大信息」「甚至存在故意誤導行為」。而本次專家證人的證詞，更是證明了這點。

根據日程，這個問題將於2020年9月在加拿大法庭辯論，這也是孟晚舟引渡聽證會的一個部分。而整個聽證會預計將持續到2021年4月。

此外，據美國彭博社8月15日報道，孟晚舟一直在尋求進一步獲取2018年12月在美國的移交要求之下，她在温哥華機場被捕的情況。

孟晚舟認為，在她被捕期間存在程序濫用現象，加拿大邊境檢查官、警察和美國聯邦調查局（FBI）非法以移民審查為藉口，讓她披露可用來針對她的證據。加拿大邊境檢察官已經表示，誤將她的設備密碼吿知了警方。孟晚舟稱，這些行為的嚴重程度足以使引渡程序中止。

2月份，加拿大司法部長向孟晚舟的律師團隊提供了大約400份文件，其中一半文件的部分或全部內容被隱去，還有一些文件被完全扣留。對此，孟晚舟及其律師團隊稱，文件內容被刪節是不相干、阻撓性質的。

7月27日，孟晚舟的代表律師再要求加拿大當局公開所有孟晚舟被捕的相關文件，但當局以涉及國家安全為由，拒絕公開。在2018年12月1日的一份文件中，加拿大安全情報局（CSIS）表示獲FBI的吿知，有計劃在當日拘捕抵達温哥華機場的孟晚舟。

孟晚舟的律師表示，「這些文件將證明美加當局間的陰謀，在正式逮捕孟晚舟前，加拿大海關人員在未說明逮捕原因的情況下，在機場審問孟3個小時，孟受到誤導和欺騙。加拿大檢方律師則反對公布上述文件，否認與美國聯邦調查局之間有任何陰謀。」