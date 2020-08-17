日媒：為應對中國核武威脅　美國與盟友討論在亞洲部署中程導彈

中美關係緊張之際，有美國官員近日披露，美國正與亞洲盟友討論，在亞洲部署美軍研發中的中程導彈，以反制中國核武庫的「直接威脅」。

中國的東風-41核導彈在國慶70周年閱兵式上壓軸出場，由16輛飛彈發射車組成的飛彈方陣是中國官方第一次將這款神秘的飛彈公布於眾。（新華社）

美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）在接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）的採訪時稱，美國將繼續就部署目前正在研發中的中短程導彈事宜進行談判，與包括日本在內的亞洲盟友應對中國核武庫的「直接威脅」。

比林斯利又透露，美國正在研發的中程導彈為常規（非核武）、陸基巡航導彈。報道稱，導彈射程約為1,000公里，不足以從關島達到中國，因此需要部署在亞洲才有效果。

他還指，美軍多個軍種目前都在研發高超音速武器。高超音速武器速度達音速五倍以上，世上現有反導系統皆無法攔截。比林斯利稱，高超音速武器能反制中國的「反介入／區域拒止」（anti-access／area denial）戰略，讓美軍在戰時可以進入中國周邊海域。同時也可令美國的亞太盟友受到保護，「使中國無法進行軍事勒索」。

Good visit to @LockheedMartin with the Strategic Capabilities Office to see critical new capabilities under rapid development. This will help ensure the U.S. and our allies in Europe & Asia are able to defend against aggression #PeaceThroughStrength pic.twitter.com/NDz2dffwCr — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) August 14, 2020

此外，「防務博客」網站（Defence Blog）15日報道稱，比林斯利不久前在洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司考察時，特意參觀新型常規巡航導彈地面發射系統。他表示，這將有助於確保美國及歐洲和亞洲的盟國「抵禦侵略」。

《環球時報》指，「防務博客」網站的報道暗示，如果美國打算在亞太部署陸基中程導彈，採用地面機動發射車發射的「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈可能是一個現實、優先的選擇。

報道稱，五角大樓此舉旨在「對抗中國和俄羅斯在陸基巡航導彈和彈道導彈方面的壓倒性優勢」，並通過「遠程戰爭」削弱中國的領先地位。美國海軍陸戰隊去年表示需要地面發射的「戰斧」導彈，它可以尋找並消滅在有爭議水道中航行的敵艦，並能對地面目標進行攻擊。

美國防部2019年8月測試一枚射程逾500公里的陸基巡航導彈。（路透社）

《環球時報》分析稱，「戰斧」巡航導彈最大射程約1600公里，如果將其部署在日本本土的不同區域，中國東北、華北、華南多地以及海岸軍事目標均在其射程範圍內。如果在日本南部的沖繩群島部署這種導彈，它的打擊範圍還會進一步增大。而如果在日本西北方向部署陸基「戰斧」導彈，它的攻擊範圍將深入俄羅斯領土1300公里左右。

中國軍事專家張學峰則認為，相對於亞音速飛行、容易被攔截的「戰斧」導彈，對中國威脅更大的是美國陸軍正在研製的「遠程高超音速武器」。據他介紹，這種武器速度更快、射程更遠、突防能力更強，對部署區域選擇也更靈活，被美軍視為「殺手鐧」武器。

他指出，美軍可以將它部署在第一島鏈的盟國，甚至有可能部署在關島等地。由於該導彈造價昂貴，部署後可能主要針對戰略級目標，威脅更大，需要引起高度關注。