美高官：中國在多種武器的外貿領域向美國發起全面挑戰

即將退任的美國國防安全合作局局長胡珀（Charles Hooper）中將日前表示，近年中國和俄羅斯正在軍貿領域不斷向美國發起挑戰，尤其是中國已經在多種武器裝備的外貿領域，包括單兵武器、小型導彈和無人機領域向美國發起了全面挑戰。對此，美方已經採取了應對措施，以盡可能加大對手的競爭難度。

美國《防務新聞》網站8月19日報道稱，在談及中俄兩國在武器外貿領域對美國產生的影響時，胡珀表示，中俄兩國在全球範圍內向美國發起了越多越多的挑戰，並試圖取代美國成為海外用戶的首選軍貿合作伙伴。不管其成功與否，美方已經意識到並接受了來自中俄的挑戰，而且作為回應，美國已經採取了一些措施加大對手的競爭難度，以盡可能確保本國與早前用戶建立起來的良好合作關係。

胡珀強調，中國已經在包括無人機在內的武器裝備外貿領域向美國發起了全面挑戰，這既是出於對經濟因素的考量，同時也是其戰略決策的一部分。「我們可以看到，中國試圖在各個（武器裝備外貿）領域與美國展開競爭，從單兵武器、小型導彈到一些更先進的裝備，包括無人機和其他武器等等。」胡珀補充道，「他們正試圖在小型武器和火炮系統等武器領域借鑑和仿效美國的能力，而美方應當對此表示警惕。」

胡珀還認為，中國通常會在一些美國優勢地位並不明顯的領域向美方發起挑戰，因此中方並非是在某些特定的武器裝備領域與美方展開競爭，而是試圖在那些他們認為具有發展潛力的領域向美國發起挑戰並取得相應的成果。

據斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）2018年公布的數據顯示，中國常規武器2008年銷售額為6.5億美元，到2017年已經猛漲到11.3億美元。

中國武器主要出口到鄰國、中東、非洲和南美洲，其中包括：巴基斯坦、孟加拉、伊朗、緬甸、泰國、印尼、沙特阿拉伯、伊拉克、委內瑞拉、阿爾及利亞、埃及、秘魯、厄瓜多爾、蘇丹、坦桑尼亞、玻利維亞、摩洛哥、尼日利亞等國。

自2008年以來，80%多中國武器出口到亞洲鄰國。其中，52.8%出口到巴基斯坦、18.3%出口到孟加拉、11.1%出口到緬甸、3.2%出口到伊朗、2.7%出口到印尼、剩餘11.8%出口到亞洲其他國家。

為何短短幾年內中國武器就暢銷全球？美國戰略研究所分析稱，第一，中國武器相比美俄等國武器更物美價廉。雖然在性能上存在些許差距，但勝在便宜。第二，中國武器儘管便宜但不失先進技術，比如中國軍用無人機技術即走在世界前沿。