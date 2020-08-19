日媒：美制裁影響浮現　傳華為中興已放慢中國5G部署步伐

在美國極限施壓下，有消息稱，中國兩大電信設備供應商華為和中興已開始放慢在中國部署5G網絡的步伐。

8月17日，美國宣布再次擴大華為禁令，新規禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下，向華為出售使用美國技術生產的晶片。（Reuters）

據日本經濟新聞8月18日報道，華為和中興均於6月吿知供應商，放慢特定5G基地台產品的出貨速度，以修改設備並重新設計產品，以盡可能移除含有美國成分的技術和物件。報道引述消息人士稱，此舉是為美國擴大對華為出口管制之後，中國推動「去美化」行動的一環。

報道稱，中興一名零部件供應廠主管表示，中興於6月要求該公司放慢出貨速度，7月幾乎完全停擺。因客戶設計大幅改變，中興必須自行進行產品認證檢測，但還不知道中興會在什麼時候恢復正常出貨。

此外，華為供應廠商也表示，華為已修改一些設計，並變更製程中使用的設備，拖慢5G基地台布建速度。此外，華為還削減接下來到年底的訂單。

除了美國禁令外，多名知情人士稱，過去兩個月來中國的洪災也阻礙了5G基地台建設。

自美國一年前首次將華為列入黑名單以來，華為的事業已經受到重創。如今美國對華為祭出更多限制措施，盡可能切斷該公司採購現成晶片的管道。8月17日，美國宣布再次擴大華為禁令，新規禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下，向華為出售使用美國技術生產的晶片。

8月初，華為表示，從9月起將無法生產旗艦麒麟晶片。因美國對華為供應商的施壓，導致華為的海思半導體無法繼續生產這一關鍵的手機零部件。