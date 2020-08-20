封殺華為｜日媒：非洲愈加依賴中國高科技產品　與美國保持距離

美國進一步制裁華為等中國企業，致使華為等在歐美市場進展艱難。 不過，華為在非洲發展相比之下順利許多。日本經濟新聞19日（周三）報道指，南非等多個非洲國家正擴大採用華為5G設備，各國正在加深對中國高科技產品的依賴，非洲國家還因此出現與排拒華為的美國保持距離的趨勢。

在華為（南非）2019生態連接大會上，華為（南非）企業業務負責人杜敏發表演講。（資料圖片）

報道指，在7月，南非的大型通訊企業Rain採用華為設備，在非洲大陸率先開始提供5G專用通信網的服務。在7月華為主辦的線上活動上，肯尼亞的最大通信運營商Safaricom也討論在5G基礎設施建設中採用華為產品。報道指，目前華為在擁有13億人口的非洲大陸擁有強勁的根基。

非洲IT市場調查公司World Wide Worx的行政總裁高斯突（Arthur Goldstuck）表示，非洲的4G基地台有7成為華為製造，如果考慮到在5G中轉用其他公司的設備是不現實的。相比歐洲國家可轉用諾基亞等歐洲企業的設備，非洲國家更需要考量成本問題。

此外，其他與華為一樣被美國制裁的中國企業在非洲的影響力也與日俱增。中興通訊1月與大型通訊企業MTN攜手，在烏干達啟動了5G實驗。海康威視的產品也在南非、塞內加爾和肯尼亞等國被廣泛使用。

美國禁令對非洲企業影響力小

中國對非洲大量的投資和貸款，也有利於中國產品擴展至非洲。喀麥隆7月完成的政府的大型數據中心就從中國進出口銀行獲得貸款，設備則由華為提供。聯合國貿易和發展會議統計顯示，2018年中國對非洲直接投資額達到460億美元。對於南非等很多國家來說，中國是最大的貿易夥伴國，同時還是基礎設施建設資金等的提供方，中國的影響力正在提高。

此外，美國政府根據《國防授權法案》，自8月13日起停止從採用華為等中國5家企業產品的企業採購。不過，對於與美國政府交易較少的非洲企業來說，法案的影響力很小。

（日本經濟新聞）