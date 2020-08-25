【新冠肺炎】日媒：全球醫用防護用品對中國依賴增至8成

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，醫療防護用品需求急增。據《日本經濟新聞》報道，全球醫療防護用品進口對中國的依賴程度愈來愈高，中國在個人防護用品（PPE）進口中所佔的比例，從1月的6成左右上升至超過8成。中國通過擴大出口來滿足急劇增加的全球需求，其中日本的醫用口罩進口，中國貨所佔比例更高達96％。 報道又稱，雖然日美歐都擔憂會過於依賴中國，力爭實現本國生產及採購地多樣化，但成效不彰。

數據顯示，醫療用品全球進口對中國的依賴程度增加，截至5月份時已達83%。（中新社）

報道引述聯合國的貿易統計數據顯示，截止最近期的5月份數據，醫護人員為防止病毒感染而使用的4種主要用品（口罩、醫用外罩、防護服、防護鏡）的世界貿易額急劇增加，全球進口對中國的依賴程度從1月的平均59%提高到5月的83%。以醫用口罩為例，1月份的世界貿易額約為9億美元，5月猛增約10倍至92億美元。日本在5月份醫用口罩進口中，中國所佔的比例達96%，較1月份時上升16%。防護服相關用品在5月份時，對中國進口的比例亦達70%至90%，依賴於中國的情況十分明顯。

報道指，對中國依賴程度提高的原因，就是因為中國通過擴大出口來滿足全球猛增的需求。此外，各國在增加從中國進口的同時，亦控制對外出口。例如美國政府自4月起就持續實施醫用口罩等個人防護用品出口限制，同時豁免對中國製造的個人防護用品徵收加徵關稅，推動進口。

報道稱，中國有時會把貿易作為外交武器，故各國都正致力爭取國產化和分散採購渠道。日本方面亦正推進國產化，日本興研和SAN-M PACKAGE決定扶持設在國內的N95口罩生產線，前者將可在2021年1月，把產能提高到月產60萬個以上。不過，報道認為，從長遠角度來看，大量增產有供應過剩而陷入價格競爭的風險，故不少企業對新增設備投資持慎重態度。

報道亦提到，美國已透過《國防生產法》緊急擴充國內生產，包括要求3M增產N95口罩，「即便如此，也難以將很高的對華依賴度立馬降到零」，而且聯邦與州政府步調不一致，後者紛紛自主採購廉價的中國產品。

（綜合報道）