美學者：中國在「反介入」武器領域投入巨資，美發動戰爭不切實際

中美角力日益白熱化，外界擔憂兩國關係滑向準戰爭狀態。有美學者日前撰文表示，中美不可能開戰，因為中國在「反介入/區域拒止」武器投入巨資，使美國不敢輕易對中國開戰。

當地時間8月24日，美國經濟學家大衛·P·戈德曼（David P. Goldman）在《Asian Times》發表了題為《為什麼中美之間不會發生戰爭？》（Why there won’t be a US-China war）的文章，文章指中國在「反介入/區域拒止」（anti-access/area denial weapons，A2/AD）武器領域投入了大量資金，這使美國發動戰爭變得不切實際。

「反介入/區域拒止」能力是為應對突發事件，在劃定的禁區內限制或阻止第三方外部勢力介入干預的能力。近年來包括中國、俄羅斯、伊朗在內的很多國家投巨資提升「反介入/區域拒止」能力，比如先進的防空系統、反艦導彈、潛艇和航母等。

文章稱，與美國相比，中國的快速反應部隊規模很小，但中國在近岸防禦方面投入很大。從2008年首次亮相的東風-21（DF-21）到2018年首次展示的東風-26（DF-26），已經出現了多種被媒體稱為「航母殺手」的反艦彈道導彈。

文章表示，除了東風-21和東風-26這兩款反艦彈道導彈，中國還開發出可變軌的DF-ZF高超音速滑翔飛行器，它由東風-17（DF-17）導彈搭載，能穿透現有任何反導系統。

作者稱，中國更廣泛的「反介入/區域拒止」作戰能力還包括擁有大量四代機、現代化攻擊型潛艇、先進電子戰能力和密集部署的現代化防空導彈。這些能力將使美國及其盟軍陷於危險之中，將其阻止在這些武器系統的有效射程範圍之外，讓其無法從海上或空中對既定目標發起有效打擊。

中國軍事專家李傑也曾稱，中國提升「反介入/區域拒止」能力，令其不能恣意妄為地隨便採取軍事行動。