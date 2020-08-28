中加疫苗研發合作終止　加拿大外長否認與政治因素有關

外電報道指，加拿大已終止與中國企業康希諾生物（CanSino Biologics Inc.）在研發新型冠狀病毒疫苗方面的合作。 中加關係近期因為華為「太子女」孟晚舟被捕等事件持續緊張，但加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在受訪時，就否認終止研發疫苗與政治因素有關。

加拿大已終止與中國企業康希諾生物（CanSino Biologics Inc.）在研發新型冠狀病毒疫苗方面的合作。（資料圖片）

據《路透社》報道，康希諾在5月時已同意將研發中的疫苗運往加拿大，與加拿大國家研究委員會（NRC）合作進行測試。但由於康希諾未有獲得中國海關的批准，疫苗無法付運。故此，加拿大終止與康希諾的合作，並稱將轉而尋找其他合作夥伴。商鵬飛在受訪時就稱，終止合作與目前中加兩國之間的緊張關係並無「必然聯繫」。

商鵬飛指，中加兩國正經歷雙邊關係中的一個困難時期，「但在全球抗疫之時，我不會把這件事同加拿大或中國的立場聯繫起來。」商鵬飛表示，未來不排除與中國或中國企業在新型冠狀病毒肺炎疫情，以及其他健康問題上開展合作。

對加拿大已終止在新冠疫苗合作的消息，康希諾發澄清公告，稱加拿大國家研究委員會與公司的合作並未終止，於最近一段時間，公司管理層均未接受任何與重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）在加拿大臨床試驗相關的採訪。康希諾稱，公司目前正與多個國家共同推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗。

康希諾生物及中國軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已於8月11日被授予專利權，更成為內地首個新冠疫苗專利。

康希諾生物及中國軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊研發的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗。（中國軍網）

另一方面，中國外交部長王毅日前在意大利首都羅馬，與加拿大外交部長商鵬飛舉行約90分鐘的會談。加拿大外交部事後指，商鵬飛在會談上有提到此前在中國涉嫌從事間諜活動被捕的意大公民康明凱、斯帕弗，呼籲中國同意加拿大進行領事探視。

王毅與商鵬飛舉行會談。（路透社）

至中國外交部的通報則指，王毅在會談上有就孟晚舟事件和當前的中加關係明確表明中國立場，強調「解鈴還須繫鈴人」，希望加拿大以獨立自主國家的姿態，盡快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

（綜合報道）