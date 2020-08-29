CNN獲准派記者探訪北京疫苗工廠　指中國力爭以疫苗展現科技實力

美國傳媒CNN近日獲准探訪位於北京南郊的疫苗生產工廠，該工廠生產科興中維（北京科興中維生物技術有限公司）開發的新冠病毒滅活疫苗。 CNN報道指，中國正力爭進入推出新冠病毒疫苗最前線，以此展現其科技實力，科興中維的疫苗是中國攻勢的一部分。

科興中維的新冠病毒疫苗「克爾來福」（CoronaVac）。（CNN）

據報道介紹，科興中維的新冠病毒疫苗「克爾來福」（CoronaVac）是目前全球已進入Ⅲ期臨床試驗的6款疫苗之一，其在巴西及印尼展開試驗，約有1.1萬名志願者已經接種。報道引述公司投資者關係總監楊海倫指，若果一切順利，希望能在年底左右取得一些成效。

報道又指，科興中維早在1月下旬就開始研發疫苗，距離湖北武漢疫情大爆發不足一星期，疫苗生產工廠則是在3月起興建，佔地超過2萬平方米。楊海倫透露， 一旦獲得國家藥品監督管理局批准，工廠最終將每年生產3億劑疫苗。

報道稱，由於中國已基本遏制本土疫情，新增病例寥寥無幾，無法滿足展開Ⅲ期臨床試驗的條件，故科興中維要在海外進行試驗。其中在巴西，科興中維與巴西政府達成協議，自7月下旬起在當地進行疫苗的Ⅲ期臨床試驗。作為交換，巴西獲承諾會提供1.2億劑疫苗。報道引述巴西布坦坦研究所（Butantan）所長Dimas Covas指，初步試驗數據顯示接種兩劑疫苗後，有97%的人體內能夠產生免疫力，他讚揚對於打破病毒傳播鏈至關重要。Dimas Covas預計，科興中維的疫苗將於明年1月在巴西上市。

巴西一名志願者正接種「克爾來福」。（CNN）

報道認為，雖然全球疫苗競賽逐漸升溫，但楊海倫的說法卻是淡化各生物科技公司之間的競爭，他認為疫苗需求量巨大，沒有任何一間公司能單獨應對，真正的競爭是與病毒之間的競爭，希望每間公司都能夠取得成功，屆時就將有足夠的疫苗供應以保護人類。

報道在最後有提到，安全有效的冠狀病毒疫苗不僅可以挽救生命，提高科學信譽，並為經濟復甦提供誘人的機會，而且還可能具有重大的地緣政治影響。以中國為例，中國政府在疫情最初的處理方法遭受嚴厲批評，尤其是來自美國的批評。報道認為，疫苗競賽中獲勝，將使中國有機會通過將自己定位為抗擊疫情的領導者，以鞏固其全球地位。

（CNN）