美媒：中國空警-600佈局類似美E-2C鷹眼

美國《福布斯》（Forbes）網站當地時間8月29日發表文章，分析了疑似中國艦載預警機的衛星照片。文章指，空警-600（KJ-600）的佈局非常類似於美國海軍的E-2「鷹眼」系列飛機：它們都是雙螺旋槳飛機，可以摺疊機翼以存放在航母機庫內，它們的機身相對較小，剛好容納4名至6名機組人員，雷達安裝在機身頂部的大型旋轉罩中。

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文章說，目前尚不清楚空警-600的雷達能否像「鷹眼」預警機一樣旋轉，衛星照片僅顯示了一個較暗的前緣部分。這表明它可能只有一個雷達陣列，可以旋轉以覆蓋360度的方向。確切的雷達配置可能會在以後的照片中得到確認。

文章表示，中國海軍正在打造強大的航空母艦編隊，這將是世界上第二大規模的航母艦隊，但是，中國海軍目前缺乏艦載預警機。想要打造能能夠和美軍抗衡的艦載機部隊，空警-600十分重要。

亦有分析指，這是一種可以與美軍E-2「鷹眼」預警機抗衡的飛機。空警-600很可能將為飛機領航，並協助導彈瞄準目標，探測敵方隱形戰機，提升中國航母編隊的作戰實力。

此前的8月28日，網傳衛星照顯示，疑似空警-600的原型機出現在中國陝西閻良飛行試驗研究院的機場跑道上。

儘管這些衛星照被認為是空警-600的首批照片，但外界在此之前已經發現了空警-600項目存在的證據。該飛機的模型於2018年8月在一個大型混凝土航母模型上被發現。