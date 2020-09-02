日媒：中國核電2030年或超越美國成世界第一　日美擔憂中俄崛起

中國正在運行的核電機組2018年超過日本，僅次於美國和法國，目前位居世界第3。《日經新聞》近日引述世界核協會（World Nuclear Association）的數據稱，中國核電站的裝機容量按建設計劃計算，預計最快2030年前後將超過美國，成為世界第一核電大國。

中國「華龍一號」全球首堆福清核電5號機組現場。（新華社）

報道稱， 如果僅觀察正在運行的核電站，第1位是總裝機容量約為9800萬千瓦的美國，約6200萬千瓦的法國次之，中國以約4500萬千瓦排在第3位。若將正在興建及計劃興建的發電站計算在內，中國核電廠裝機容量則達到1億870萬千瓦，超過美國的1億512萬千瓦。

據悉，截至2019年4月，美國仍處於領先位置，但到9月由於三里島核電站1號機組停止運行等原因，美國的總裝機容量減少，中國2019年則有3個機組新投入運行。

報道指出，中國正在建造11個核電機組，還有超過40個機組的建造計劃。美國持續推進廢堆，建造計劃也很少。一般來說，核電站從開工建設算起需5年左右完工。因此有可能最快到2030年前後，中國將在實際上超過美國。

江蘇省連雲港市的中核集團田灣核電站。8月8日，中核集團田灣核電5號機組首次並網成功，各項技術指標均符合設計要求。（新華社）

報道還稱，在發達國家，民眾對核電站的擔憂加強，愈來愈難以推進建設。而日本由於福島核事故之後強化監管標準和核電站老化的影響，相繼推進反應堆的廢堆。

另一方面，在福島核事故後中國約有30個機組新投入運行。俄印兩國也擁有與正在運行的核電站達到同等容量的建設計劃。在快中子反應堆和小型反應堆等新一代反應堆的開發方面，中俄印也不斷推進研究堆、實驗堆的建造計劃。

報道又稱，中國核電不僅限於國內建造潮，更以受電力短缺困擾的發展中國家為中心，展開出口核電技術營銷攻勢。其中巴基斯坦正在使用4個中國製造的核電機組。

據悉，日本也力爭向英國和土耳其等出口核電站，但由於建設費上升等原因，進展並不順利。歐美也缺乏強勁勢頭。2010年以後全球啟動運行的核電機組的7成以上由中俄製造。

從福島核電廠內部的曝光影像可見，當時的爆炸威力十分強大（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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報道引述日本國際問題研究所裁軍和科學技術中心的主任研究員戶崎洋史表示，中俄的崛起給美國和日本等帶來擔憂。「中俄與日美等相比，要求核電出口目的地採取的防止轉用為核武器的措施寬鬆。」

此外，熟悉能源政策的專家也指出，在日美歐的新建沒有進展的背景下，中俄不斷積累技術，在國際範圍內依賴兩國的風險提升，中俄對發展中國家的影響力將提高。

美國核能研究所（NEI）表示，「中俄的核電站出口是外交政策的核心，美國正在落後」，彰顯出危機感。美國參議院7月通過了倡導促進革新性反應堆開發等的「核能領導法案（NELA）」。美國國際開發金融公司（DFC）也解禁了對發展中國家等出口核電站時的金融支援。

（日本經濟新聞）